Учёные бьют тревогу: популярные препараты повышают риск ранней смерти

Длительный прием антидепрессантов и препаратов от диареи может повышать риск ранней смерти, показывают данные масштабного исследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Долгосрочные риски популярных лекарств

Учёные из Седарс-Синайского медицинского центра проанализировали электронные медицинские записи более 650 тысяч пациентов за почти 20 лет. Исследование, опубликованное в журнале Communications Medicine, показало, что некоторые широко применяемые препараты могут оказывать непредсказуемое влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.

Антидепрессанты и риск смерти

Длительное использование антидепрессантов оказалось связано с повышением риска преждевременной смерти примерно на 35%. Исследователи подчёркивают, что это не обязательно означает прямую причинную связь: факторы, такие как тяжесть заболевания, сопутствующие патологии или общий уровень здоровья пациентов, могут играть ключевую роль.

Препараты от диареи: тревожные данные

Более выраженные риски наблюдались у пациентов, принимающих противодиарейные средства, включая лоперамид и дифеноксилат. Для этой группы риск смерти оказался примерно в два раза выше по сравнению с теми, кто не использовал такие препараты.

При этом другие методы лечения, включая спазмолитики, не показали подобной опасной связи.

Возможные причины

Исследователи отмечают, что повышение риска смерти может быть связано с осложнениями сердечно-сосудистой системы, инсультами или общим состоянием пациентов. Они подчеркивают необходимость осторожного и контролируемого применения этих препаратов, особенно при долгосрочной терапии.

Рекомендации экспертов

Специалисты советуют пациентам не прекращать назначенные лекарства самостоятельно, а обсудить любые изменения с врачом. При длительном приёме важно регулярно оценивать состояние здоровья и учитывать все возможные риски.