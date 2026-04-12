Эксперт по этикету призвала отказаться от одной пасхальной традиции

Специалист считает, что отправка одинаковых открыток на Пасху в мессенджерах нарушает нормы этикета, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Специалист по этикету Екатерина Богачева рекомендовала отказаться от распространенной практики рассылки пасхальных открыток и картинок в социальных сетях и мессенджерах. По ее мнению, такая форма поздравления не соответствует нормам делового и личного общения.

Эксперт отмечает, что подобные сообщения зачастую отправляются без личного обращения или индивидуального текста, из-за чего воспринимаются получателями как массовая рассылка.

С точки зрения этикета подобные сообщения – это спам, - подчеркнула Богачева.

Вместо этого специалист советует уделить внимание персональному общению. Наиболее предпочтительным вариантом считается личное поздравление, при котором можно подобрать слова с учетом отношений с конкретным человеком. Это позволяет передать искренние эмоции и создать ощущение живого общения.

Если встретиться лично нет возможности, альтернативой могут стать телефонный звонок или видеопоздравление. Такой формат, по мнению эксперта, также помогает сохранить индивидуальный подход и делает поздравление более значимым для получателя.