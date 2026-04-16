Новая система биометрии парализовала аэропорты Европы

Введение новой биометрической системы EES в странах Евросоюза спровоцировало масштабные задержки в аэропортах и многочасовые очереди, вызвав резкую критику со стороны авиакомпаний и отраслевых ассоциаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

С 10 апреля 2026 года в аэропортах ряда стран Евросоюза начала полноценно работать система биометрической идентификации Entry/Exit System (EES), предназначенная для автоматической регистрации въезда и выезда путешественников.

Однако вместо ускорения пограничных процедур запуск технологии обернулся серьезными сбоями. В крупнейших аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции начали формироваться многочасовые очереди, а пассажиры столкнулись с резким увеличением времени прохождения контроля.

По данным европейских СМИ, ситуация уже сейчас вызывает обеспокоенность в авиационной отрасли, поскольку в преддверии летнего туристического сезона нагрузка на систему может значительно возрасти.

Очереди до трех часов и риск ухудшения ситуации летом

Представители авиационной отрасли сообщают, что в часы пик пассажирам приходится ждать прохождения биометрического контроля до трех часов.

Глава европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI) Оливье Жанковец заявил, что текущая ситуация уже создает серьезные заторы в пассажиропотоке и может ухудшиться в ближайшие месяцы.

По его словам, если система продолжит работать в текущем режиме без дополнительных корректировок, то летний сезон 2026 года может стать одним из самых проблемных для европейской авиации за последние годы.

Жесткая критика со стороны авиакомпаний

Одним из самых резких критиков внедрения EES стал генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири. Он назвал происходящее «полным позором» и «организационным бардаком», заявив, что система фактически усложняет перемещение пассажиров вместо того, чтобы его упрощать.

О’Лири также сравнил последствия внедрения биометрического контроля с «наказанием за Brexit», подчеркнув, что в отдельных аэропортах время ожидания достигает четырех часов.

По его мнению, полноценный запуск системы необходимо отложить как минимум до октября, чтобы избежать транспортного коллапса в высокий туристический сезон.

Инциденты с пропущенными рейсами усиливают критику

Серьезные последствия внедрения новой системы уже зафиксированы на практике. Один из наиболее резонансных случаев произошел в миланском аэропорту Линате, где из 156 пассажиров рейса EasyJet в Манчестер на борт успели подняться лишь 34 человека.

Остальные 122 пассажира не прошли пограничный контроль вовремя из-за задержек, связанных с новой процедурой. В результате самолет вылетел без большинства зарегистрированных пассажиров.

Авиакомпания предложила пострадавшим бесплатный перенос рейсов, однако отказалась брать на себя ответственность за произошедшее, указав на внешние причины задержек.

Требования приостановить систему при перегрузках

Представители авиационной отрасли обратились к Еврокомиссии с требованием предоставить пограничным службам возможность временно приостанавливать работу системы EES в случае чрезмерных задержек.

По их мнению, отсутствие гибкого механизма управления нагрузкой может привести к системным сбоям в аэропортах и дальнейшему ухудшению ситуации с пассажиропотоком.

Позиция Еврокомиссии: система работает штатно

В то же время Еврокомиссия не согласилась с критикой, заявив, что система функционирует в штатном режиме.

По официальным данным, среднее время оформления одного пассажира составляет около 70 секунд, что, по оценке регулятора, соответствует заявленным параметрам технологии.

Однако представители ACI считают эти цифры заниженными. По их расчетам, реальное время прохождения процедуры может быть в пять раз больше, особенно в периоды высокой загрузки аэропортов.

Что может произойти дальше

Эксперты авиационной отрасли предупреждают, что при сохранении текущей динамики внедрения EES европейские аэропорты могут столкнуться с хроническими задержками и перегрузкой терминалов.

Наиболее уязвимым периодом называют предстоящий летний туристический сезон, когда пассажиропоток традиционно достигает пиковых значений.