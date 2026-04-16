Людей с высоким кровяным давлением призвали сдать один анализ

При гипертонии врачи рекомендуют регулярно сдавать анализ мочи для раннего выявления возможных нарушений в работе почек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Людям с повышенным артериальным давлением следует уделять особое внимание состоянию почек, поскольку именно этот орган одним из первых может пострадать от хронической нагрузки. Специалисты предупреждают, что изменения часто развиваются незаметно и долго не проявляются симптомами.
На это обратила внимание клинический фармацевт из США Анум Икбал, чьи рекомендации были опубликованы в Daily Mirror.
По словам эксперта, длительное повышение давления постепенно повреждает мелкие кровеносные сосуды в почках. Это нарушает их основную функцию — фильтрацию крови и выведение лишних веществ из организма.
Почки выполняют роль естественного фильтра, очищая кровь от продуктов обмена и лишней жидкости. Однако при повреждении сосудов этот механизм начинает работать менее эффективно.
В результате в мочу могут попадать вещества, которые в норме должны оставаться в крови, а полезные компоненты, наоборот, выводятся из организма в большем объеме. Такие изменения могут долго оставаться скрытыми, не вызывая явных симптомов, что делает регулярную диагностику особенно важной.
Одним из ключевых показателей, позволяющих оценить состояние почек, является соотношение альбумина и креатинина в моче.
Альбумин — это белок, который в нормальных условиях практически не должен попадать в мочу. Его появление может свидетельствовать о повреждении почечного фильтра и начальных стадиях нарушений.
Креатинин, в свою очередь, является продуктом обмена веществ и выводится с мочой постоянно. Его уровень используется как ориентир, позволяющий врачам оценивать концентрацию других веществ и более точно интерпретировать результаты анализа.
Сравнение этих показателей помогает специалистам выявить даже ранние изменения в работе почек.
По рекомендациям специалиста, при впервые выявленном повышенном артериальном давлении такой анализ следует сдавать сразу после постановки диагноза.
В дальнейшем обследование рекомендуется повторять не реже одного раза в год. Это позволяет отслеживать динамику состояния почек и вовремя заметить возможные отклонения.
Медики подчеркивают, что заболевания почек на ранних стадиях часто протекают бессимптомно. Человек может чувствовать себя нормально, даже если в организме уже начинаются изменения.
Именно поэтому регулярные анализы играют ключевую роль в профилактике осложнений. Своевременное выявление нарушений позволяет замедлить развитие хронических заболеваний и снизить риск серьезных последствий для здоровья.
