Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
16.04.2026, 08:11

Людей с высоким кровяным давлением призвали сдать один анализ

Новости Мира 0 469

При гипертонии врачи рекомендуют регулярно сдавать анализ мочи для раннего выявления возможных нарушений в работе почек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Гипертония и скрытая угроза для почек

Людям с повышенным артериальным давлением следует уделять особое внимание состоянию почек, поскольку именно этот орган одним из первых может пострадать от хронической нагрузки. Специалисты предупреждают, что изменения часто развиваются незаметно и долго не проявляются симптомами.

На это обратила внимание клинический фармацевт из США Анум Икбал, чьи рекомендации были опубликованы в Daily Mirror.

По словам эксперта, длительное повышение давления постепенно повреждает мелкие кровеносные сосуды в почках. Это нарушает их основную функцию — фильтрацию крови и выведение лишних веществ из организма.

Как почки реагируют на высокое давление

Почки выполняют роль естественного фильтра, очищая кровь от продуктов обмена и лишней жидкости. Однако при повреждении сосудов этот механизм начинает работать менее эффективно.

В результате в мочу могут попадать вещества, которые в норме должны оставаться в крови, а полезные компоненты, наоборот, выводятся из организма в большем объеме. Такие изменения могут долго оставаться скрытыми, не вызывая явных симптомов, что делает регулярную диагностику особенно важной.

Какой анализ помогает выявить нарушения

Одним из ключевых показателей, позволяющих оценить состояние почек, является соотношение альбумина и креатинина в моче.

Альбумин — это белок, который в нормальных условиях практически не должен попадать в мочу. Его появление может свидетельствовать о повреждении почечного фильтра и начальных стадиях нарушений.

Креатинин, в свою очередь, является продуктом обмена веществ и выводится с мочой постоянно. Его уровень используется как ориентир, позволяющий врачам оценивать концентрацию других веществ и более точно интерпретировать результаты анализа.

Сравнение этих показателей помогает специалистам выявить даже ранние изменения в работе почек.

Как часто нужно проходить обследование

По рекомендациям специалиста, при впервые выявленном повышенном артериальном давлении такой анализ следует сдавать сразу после постановки диагноза.

В дальнейшем обследование рекомендуется повторять не реже одного раза в год. Это позволяет отслеживать динамику состояния почек и вовремя заметить возможные отклонения.

Почему ранняя диагностика особенно важна

Медики подчеркивают, что заболевания почек на ранних стадиях часто протекают бессимптомно. Человек может чувствовать себя нормально, даже если в организме уже начинаются изменения.

Именно поэтому регулярные анализы играют ключевую роль в профилактике осложнений. Своевременное выявление нарушений позволяет замедлить развитие хронических заболеваний и снизить риск серьезных последствий для здоровья.

