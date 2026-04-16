Почему у людей с диабетом десны воспаляются чаще, чем у здоровых, выяснили врачи

У пациентов с диабетом воспаление десен возникает чаще и протекает тяжелее — ученые объяснили, что дело не только в уровне сахара, но и в скрытых изменениях микрофлоры полости рта, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: freepik

Ученые нашли ключевую причину частых воспалений

Российские исследователи выяснили, почему люди с сахарным диабетом второго типа значительно чаще сталкиваются с воспалением десен, особенно при использовании съемных зубных протезов. Оказалось, что решающую роль играет не только общее состояние организма, но и состав микробиома полости рта.

Работа проводилась специалистами Новгородского государственного университета совместно с коллегами из Ижевска и Санкт-Петербурга. По их данным, у пациентов с диабетом формируется принципиально иная микрофлора — более агрессивная и разнообразная по сравнению со здоровыми людьми.

Агрессивный микробиом: что происходит в полости рта

В исследовании приняли участие 74 пациента в возрасте от 53 до 76 лет, проходившие ортопедическое лечение в период с 2017 по 2023 год. Анализ показал, что у людей с диабетом микробное сообщество десен отличается не только численностью, но и структурой.

У таких пациентов в четыре раза чаще выявлялись бактерии, напрямую связанные с развитием заболеваний пародонта — в частности, Prevotella intermedia и Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Эти микроорганизмы считаются одними из главных провокаторов воспалительных процессов в тканях десны.

При этом у здоровых людей, как правило, обнаруживается один доминирующий патоген. У диабетиков ситуация иная: в их полости рта формируются целые «бактериальные союзы», включающие от трех до пяти видов микроорганизмов одновременно.

Чем выше сахар — тем сложнее инфекция

Особое внимание ученые обратили на взаимосвязь между уровнем глюкозы и составом микрофлоры. Выяснилось, что чем выше уровень сахара в крови, тем сложнее и устойчивее становится бактериальное сообщество.

Это означает, что воспаление у пациентов с диабетом развивается не только быстрее, но и протекает тяжелее, поскольку вызвано сразу несколькими патогенами, усиливающими действие друг друга. В таких условиях стандартные методы лечения оказываются менее эффективными.

Почему обычное лечение не работает

Отдельный этап исследования был посвящен анализу чувствительности бактерий к антибиотикам. Результаты показали, что традиционный подход к терапии часто оказывается неэффективным.

На практике антибиотики нередко назначаются без предварительного тестирования — используются так называемые «универсальные» препараты. В легких случаях врачи иногда ограничиваются местными антисептиками, вовсе отказываясь от системного лечения.

Однако у пациентов с диабетом обе стратегии дают слабый результат. В итоге воспаление прогрессирует и нередко переходит в тяжелые формы пародонтита, сопровождающиеся разрушением тканей и потерей зубов.

Новый подход: точечная диагностика вместо шаблонов

Исследователи подчеркивают, что ключ к эффективному лечению — отказ от универсальных схем и переход к персонализированной терапии. В частности, использование ПЦР-диагностики позволяет точно определить состав микрофлоры и подобрать препараты, действующие на конкретные бактерии.

Такой подход дает возможность не просто временно снять симптомы, а устранить первопричину воспаления. Это особенно важно для пациентов с диабетом, у которых любое осложнение может иметь системные последствия.

Почему это важно не только для зубов

По словам ученых, контроль воспалительных процессов в полости рта напрямую влияет на общее состояние здоровья. Устранение хронической инфекции помогает не только сохранить зубы и повысить комфорт при использовании протезов, но и способствует более стабильному контролю уровня сахара в крови.

Таким образом, здоровье десен становится частью комплексного лечения диабета, а стоматологическая помощь — важным элементом общей терапии.