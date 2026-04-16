Мужчина дважды выиграл в лотерею за один день и получил более 300 тысяч долларов

Житель американского штата Огайо стал обладателем крупного состояния, дважды за один день выиграв в лотерею и суммарно получив более 300 тысяч долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Житель города Акрон в американском штате Огайо пережил редкий случай лотерейной удачи — он дважды за один день сорвал выигрыши и в итоге получил более 300 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 22,6 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство UPI.

Удачный старт дня с небольшого выигрыша

По словам самого победителя, его день начался с обычной покупки лотерейного билета стоимостью 50 центов. Несмотря на минимальную ставку, билет оказался выигрышным и принес мужчине 250 долларов. Этот первый успех, как отмечается, стал неожиданным, но не последним в этот день.

Вторая покупка принесла главный приз

После первого выигрыша мужчина решил испытать удачу еще раз. Он зашел в другой магазин и приобрел несколько билетов розыгрыша Wild Cash Tripler. Один из них оказался судьбоносным — четвертый билет принес ему главный выигрыш в размере 300 тысяч долларов.

Таким образом, за несколько часов житель Огайо сумел увеличить свой доход более чем в тысячу раз по сравнению с первоначальной ставкой.

Как победитель планирует потратить деньги

Выигранные средства мужчина намерен использовать рационально. В первую очередь он планирует помочь семье и погасить кредит родителей на автомобиль. Часть денег он потратит на покупку машины для себя, а оставшуюся сумму собирается разместить на сберегательном счете.