Мужчина дважды выиграл в лотерею за один день и получил более 300 тысяч долларов

Новости Мира

Житель американского штата Огайо стал обладателем крупного состояния, дважды за один день выиграв в лотерею и суммарно получив более 300 тысяч долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Житель города Акрон в американском штате Огайо пережил редкий случай лотерейной удачи — он дважды за один день сорвал выигрыши и в итоге получил более 300 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 22,6 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство UPI.

Удачный старт дня с небольшого выигрыша

По словам самого победителя, его день начался с обычной покупки лотерейного билета стоимостью 50 центов. Несмотря на минимальную ставку, билет оказался выигрышным и принес мужчине 250 долларов. Этот первый успех, как отмечается, стал неожиданным, но не последним в этот день.

Вторая покупка принесла главный приз

После первого выигрыша мужчина решил испытать удачу еще раз. Он зашел в другой магазин и приобрел несколько билетов розыгрыша Wild Cash Tripler. Один из них оказался судьбоносным — четвертый билет принес ему главный выигрыш в размере 300 тысяч долларов.

Таким образом, за несколько часов житель Огайо сумел увеличить свой доход более чем в тысячу раз по сравнению с первоначальной ставкой.

Как победитель планирует потратить деньги

Выигранные средства мужчина намерен использовать рационально. В первую очередь он планирует помочь семье и погасить кредит родителей на автомобиль. Часть денег он потратит на покупку машины для себя, а оставшуюся сумму собирается разместить на сберегательном счете.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь