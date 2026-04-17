Демократы США хотят отстранить Трампа от власти

В Палате представителей США зарегистрирован законопроект, который может стать первым шагом к попытке отстранения Дональда Трампа от власти через 25-ю поправку Конституции, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Демократы инициировали создание специальной комиссии

Конгрессмен-демократ от штата Мэриленд Джереми Раскин внес в Палату представителей законопроект о создании специальной комиссии в законодательной ветви власти. Ее официальное название — «Комиссия о способности президента выполнять полномочия и обязанности своей должности».

Согласно документу, новый орган должен действовать в рамках пункта 4 25-й поправки Конституции США, который позволяет поднимать вопрос о невозможности президента исполнять свои обязанности по состоянию здоровья или дееспособности.

Инициатива предполагает, что комиссия будет оценивать, способен ли действующий президент — Дональд Трамп — «умственно и физически» справляться с функциями главы государства.

Политическое обоснование инициативы

Автор законопроекта Джереми Раскин заявил, что уровень доверия к способности Трампа выполнять президентские обязанности, по его мнению, достиг «исторически низких значений».

В качестве аргументов он привел целый ряд обвинений, включая резкую критику внешнеполитических решений президента, его публичные заявления, а также действия в социальных сетях.

По словам конгрессмена, речь идет о необходимости институциональной проверки, поскольку, как он утверждает, действия Трампа вызывают вопросы о стабильности принятия решений на высшем уровне власти.

Инициативу уже поддержали около 50 конгрессменов-демократов, что указывает на наличие внутрипартийной консолидации вокруг предложения.

Как может работать механизм 25-й поправки

25-я поправка к Конституции США применяется крайне редко и предусматривает механизм передачи полномочий в случае, если президент не способен исполнять обязанности.

Предложенный законопроект фактически формирует дополнительный институциональный инструмент — комиссию, которая должна давать заключение о дееспособности президента.

Однако даже при запуске процедуры итоговое решение требует согласованных действий ряда высших должностных лиц, включая вице-президента и членов кабинета министров, что делает процесс политически и юридически сложным.

Скепсис и политические риски

Американские СМИ отмечают, что перспектива успешного применения 25-й поправки против действующего президента выглядит маловероятной.

По оценкам телеканала MS NOW, этот механизм еще ни разу в истории США не приводил к отстранению президента от должности.

Эксперты также подчеркивают, что инициатива демократов может столкнуться с институциональным сопротивлением и превратиться скорее в политический сигнал, чем в реальный юридический процесс.

Исторический контекст: попытки давления на Трампа

Это не первая попытка использовать конституционные механизмы против Дональда Трампа.

Во время его первого президентского срока демократы уже поднимали вопрос применения 25-й поправки после событий вокруг штурма Капитолия, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса во время утверждения результатов выборов.

Тогда инициатива ограничилась политическими призывами к вице-президенту Майку Пенсу, однако он отказался поддерживать такой сценарий, и процедура не была запущена.

Что дальше

На данный момент законопроект направлен в профильные комитеты Палаты представителей, где он будет проходить первичное рассмотрение. Дата обсуждения на уровне комитетов пока не назначена.

Даже в случае продвижения инициативы вперед, ее реализация потребует широкой политической поддержки, которая в условиях глубокой партийной поляризации в США остается под вопросом.