В Турции изобрели «умный шприц»

В Турции разработали «умный шприц», который может повысить безопасность хирургических операций за счет автоматического контроля давления и визуализации тканей в реальном времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Haber7

Новый медицинский инструмент с цифровым контролем

Ученые Стамбульского технического университета Йылдыз разработали «умный шприц», предназначенный для снижения рисков во время хирургических вмешательств.

Изобретение уже зарегистрировано в Турецком патентном и товарном ведомстве как полезная модель.

Как работает устройство

В обычной хирургической практике процесс надувания и сдувания тканей выполняется вручную и требует высокой точности от врача. Новый инструмент автоматизирует этот этап и делает его более контролируемым.

«Умный шприц» оснащен датчиком давления и эндоскопической камерой. Благодаря этому хирург может в реальном времени наблюдать за состоянием тканей на экране и точнее управлять процессом вмешательства.

Повышение точности и снижение рисков

Разработчики отмечают, что внедрение цифрового контроля позволяет снизить влияние человеческого фактора. Контроль давления и визуализация помогают уменьшить риск повреждения тканей, особенно при операциях на чувствительных участках, например голосовых связках.

По словам одного из авторов разработки, Джюнейта Йылмаза, система отличается от традиционных инструментов наличием контроллера с камерой и датчиком давления, что делает процедуры более безопасными и точными.

Междисциплинарный подход в медицине

Соавтор проекта Васфи Эмре Омюрлю подчеркнул важность внедрения инженерных решений в медицину. По его словам, несмотря на высокий уровень современных технологий, многие медицинские процессы все еще зависят от человеческого фактора, поэтому развитие подобных устройств является ключевым направлением.

Перспективы применения

Ожидается, что подобные технологии в будущем смогут повысить безопасность операций и снизить вероятность послеоперационных осложнений, сделав хирургические вмешательства более предсказуемыми и контролируемыми.