В Грузии меняют миграционные правила: удалёнщикам открывают особый режим

Парламент Грузии одобрил законопроект, который вводит новую категорию визы C5 для иностранцев, работающих удалённо на зарубежные компании, сообщает Lada.kz.

Новая визовая категория: что изменится

Парламент Грузия в первом чтении единогласно поддержал поправки в законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. За документ проголосовали 81 депутат, что фактически означает широкую политическую поддержку инициативы на старте её рассмотрения.

Главным нововведением становится введение отдельной категории временной визы C5, предназначенной для иностранных граждан, работающих дистанционно на компании, зарегистрированные за пределами Грузии.

По задумке законодателей, этот режим должен упростить пребывание в стране для так называемых цифровых кочевников и одновременно легализовать их длительное проживание при сохранении удалённого формата работы.

Кто сможет получить визу C5

Новая визовая категория ориентирована на граждан так называемых «безопасных стран», которые въезжают в Грузию с туристическими целями и не участвуют в местном рынке труда.

Речь идёт о специалистах, которые работают исключительно на зарубежные компании или клиентов, не связанных с экономикой Грузии. В законопроекте их описывают как удалённых работников, использующих цифровые технологии и не привязанных к одному месту проживания.

Фактически эта категория охватывает растущий глобальный сегмент специалистов, которых часто называют цифровыми кочевниками — людьми, совмещающими работу и постоянные перемещения между странами.

Условия пребывания и сроки действия

Согласно представленным нормам, виза C5 будет многократной, что позволит её обладателям свободно пересекать границу и возвращаться в страну в течение срока действия документа.

Максимальный срок действия визы может достигать пяти лет. При этом находиться на территории Грузии по одному основанию разрешается до 12 месяцев подряд, после чего потребуется обновление условий пребывания.

Таким образом, новая система сочетает долгосрочный визовый статус и ограничение по непрерывному пребыванию, что, как ожидается, позволит контролировать миграционные потоки и одновременно сохранять привлекательность страны для удалённых специалистов.

Стоимость оформления и параметры программы

Отдельное внимание в законопроекте уделено стоимости оформления визы. По предварительным данным, цена будет варьироваться от 20 до 500 долларов США в зависимости от категории заявителя и процедур оформления.

Власти подчеркивают, что гибкая ценовая модель позволит адаптировать программу под разные категории иностранных специалистов, включая как индивидуальных фрилансеров, так и сотрудников международных компаний.

Причины реформы и миграционный контекст

Инициаторы изменений объясняют необходимость реформы трансформацией глобальных миграционных потоков. По словам председателя Комитета по интеграции ЕС Левана Махашвили, международная ситуация и геополитические изменения, в том числе события на Ближнем Востоке, привели к появлению новых миграционных тенденций.

На этом фоне Грузия рассматривает возможность привлечения высокооплачиваемых удалённых работников, предлагая им упрощённый и понятный визовый режим.

Что это значит для Грузии

Введение визы C5 может стать частью стратегии страны по усилению роли в глобальной цифровой экономике и привлечению иностранного человеческого капитала.

Эксперты отмечают, что подобные программы уже активно используют ряд государств, стремящихся привлечь специалистов без необходимости их участия в локальном рынке труда, но с возможным экономическим вкладом через потребление услуг и длительное проживание.

Рассмотрение законопроекта продолжится, и в случае окончательного принятия правила для удалённых работников в Грузии станут более формализованными и долгосрочными.