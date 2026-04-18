Пирамиду Хеопса строили не рабы: ученые уточнили, как возводили древнее чудо света

Египтологи продолжают изучать происхождение и методы строительства Великой пирамиды Хеопса в Гизе. Новые археологические данные подтверждают, что монумент возводили квалифицированные рабочие, а не рабы, как считалось ранее. Исследования также раскрывают детали организации труда и технологий перемещения каменных блоков, передаёт Lada.kz . со ссылкой на The New York Post .

Фото pixabay.com

Археологические исследования, проведенные на плато Гиза, позволяют по-новому взглянуть на процесс строительства Великой пирамиды Хеопса — крупнейшей из египетских пирамид и единственного сохранившегося до наших дней «чуда света».

По данным египтологов, в том числе бывшего министра древностей Египта Захи Хавасса, обнаруженные находки указывают на то, что пирамиду возводили профессиональные рабочие, объединенные в организованные бригады.

Как отмечается в материалах раскопок, рядом с пирамидой были найдены захоронения строителей, что само по себе опровергает распространенную версию о рабском труде. В гробницах археологи обнаружили статуи и иероглифические надписи, включая обозначения должностей, таких как «надзиратель за стороной пирамиды» и «старший ремесленник».

Отдельные находки также указывают на хорошо выстроенную систему обеспечения рабочих. В районе строительства были выявлены поселения с жилыми домами, пекарнями, складами и даже лазаретом, что свидетельствует о централизованной организации труда и снабжения.

Кроме того, исследователи зафиксировали следы рационального подхода к питанию рабочих. По словам ученых, в местах раскопок обнаружены тысячи костей животных, что указывает на регулярное снабжение мясом, достаточным для поддержания многотысячной рабочей силы.

Технологии строительства также получили дополнительное объяснение. Археологи предполагают, что каменные блоки перемещались с помощью деревянных саней, которые тянули по песку. Также рассматривается версия использования наклонных рамп и специальных конструкций для подъема массивных блоков, что подтверждается находками в древних карьерах и изображениями на стенах захоронений.

Ранее исследователи уже находили свидетельства существования сложных инженерных решений, включая систему пандусов, которая могла использоваться для транспортировки камня.

Пирамида Хеопса, построенная около 4500 лет назад, по-прежнему остается объектом активных научных дискуссий. Археологи продолжают изучать как внутреннюю структуру сооружения, так и социальную организацию общества, способного реализовать столь масштабный проект.