Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
18.04.2026, 10:43

У президента Польши во время интервью выпал пакетик со снюсом

Во время интервью польский президент Karol Nawrocki оказался в неловкой ситуации: из его кармана выпал пакетик снюса, что вызвало смех в студии и быстро разошлось по сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Инцидент во время интервью

Во время беседы с YouTube-каналом Zero президент Польши Кароль Навроцкий обсуждал вопросы, связанные с возможным ужесточением правил продажи никотиновой продукции, включая электронные сигареты и снюс.

Однако разговор получил неожиданный поворот, когда во время диалога глава государства достал из кармана пиджака пакетик никотиновых подушечек, который в этот момент случайно выпал из рук. Ситуация вызвала мгновенную реакцию в студии — присутствующие рассмеялись, а ведущий поднял предмет и вернул его президенту.

Реакция в студии

Инцидент быстро стал неформальной частью эфира. Ведущий попытался разрядить обстановку и отметил, что реакция аудитории связана с тем, что он сам передал пакетик президенту. Атмосфера в студии оставалась непринужденной, несмотря на обсуждение достаточно серьезной темы.

Обсуждение запрета снюса и электронных сигарет

Основной темой интервью оставались возможные ограничения на продажу никотиновых изделий. Навроцкий подчеркнул, что подобные инициативы могут оказаться непростыми для принятия, в том числе и на личном уровне.

Президент отметил, что вопрос затрагивает широкую общественную дискуссию и имеет политическую чувствительность, поскольку касается значительной части населения страны.

«Это будет трудное решение, потому что оно касается меня, и об этом знает вся Польша», — заявил он в ходе интервью.

Контекст и резонанс

Ситуация быстро привлекла внимание в сети, поскольку сочетание официального обсуждения запретительных мер и случайного эпизода с никотиновым продуктом создало эффект неловкого, но запоминающегося момента.

Подобные инциденты часто становятся вирусными и выходят за рамки первоначальной повестки интервью, особенно когда речь идет о публичных фигурах и чувствительных темах регулирования вредных привычек.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь