В чем разница между БАД и пищевыми добавками и почему это важно для здоровья

Специалисты напоминают о важности различия между биологически активными добавками (БАД) и пищевыми добавками, поскольку эти понятия часто ошибочно смешивают. Несмотря на схожие названия, они относятся к разным категориям продукции и выполняют разные функции. Понимание этой разницы помогает избежать неправильного применения и возможных рисков для здоровья, передаёт Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

В повседневной жизни термины «биологически активные добавки» и «пищевые добавки» нередко воспринимаются как одинаковые, однако специалисты подчеркивают, что это разные категории продукции с различным назначением и принципами применения.

Биологически активные добавки (БАД) представляют собой продукты, содержащие вещества растительного, животного или минерального происхождения. Их основная задача — дополнение рациона питания и обогащение организма полезными компонентами, такими как витамины, минералы, аминокислоты и другие биологически активные вещества.

При этом БАД не относятся к лекарственным средствам и не предназначены для лечения заболеваний. Они используются исключительно как дополнительный элемент к питанию и не заменяют полноценный рацион.

Пищевые добавки, в свою очередь, применяются в промышленном производстве продуктов питания. Их основная функция заключается в улучшении свойств продуктов — вкуса, цвета, консистенции, а также в увеличении срока хранения. Такие вещества используются непосредственно при производстве еды и не предназначены для самостоятельного употребления.

Специалисты отмечают, что путаница между этими понятиями может привести к неправильному выбору продукции и ее некорректному использованию. В частности, БАД не следует рассматривать как замену лекарственным препаратам или полноценному питанию, а пищевые добавки — как средства для укрепления здоровья.

Кроме того, подчеркивается важность внимательного изучения состава и назначения любой продукции, связанной с питанием. Это особенно актуально при самостоятельном выборе добавок без консультации со специалистами.

Таким образом, эксперты отмечают, что понимание различий между БАД и пищевыми добавками позволяет более осознанно подходить к вопросам питания и снижает риск неправильного использования подобных продуктов.