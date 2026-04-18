18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.04.2026, 11:46

В чем разница между БАД и пищевыми добавками и почему это важно для здоровья

Новости Мира

Специалисты напоминают о важности различия между биологически активными добавками (БАД) и пищевыми добавками, поскольку эти понятия часто ошибочно смешивают. Несмотря на схожие названия, они относятся к разным категориям продукции и выполняют разные функции. Понимание этой разницы помогает избежать неправильного применения и возможных рисков для здоровья, передаёт Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
В повседневной жизни термины «биологически активные добавки» и «пищевые добавки» нередко воспринимаются как одинаковые, однако специалисты подчеркивают, что это разные категории продукции с различным назначением и принципами применения.

Биологически активные добавки (БАД) представляют собой продукты, содержащие вещества растительного, животного или минерального происхождения. Их основная задача — дополнение рациона питания и обогащение организма полезными компонентами, такими как витамины, минералы, аминокислоты и другие биологически активные вещества.

При этом БАД не относятся к лекарственным средствам и не предназначены для лечения заболеваний. Они используются исключительно как дополнительный элемент к питанию и не заменяют полноценный рацион.

Пищевые добавки, в свою очередь, применяются в промышленном производстве продуктов питания. Их основная функция заключается в улучшении свойств продуктов — вкуса, цвета, консистенции, а также в увеличении срока хранения. Такие вещества используются непосредственно при производстве еды и не предназначены для самостоятельного употребления.

Специалисты отмечают, что путаница между этими понятиями может привести к неправильному выбору продукции и ее некорректному использованию. В частности, БАД не следует рассматривать как замену лекарственным препаратам или полноценному питанию, а пищевые добавки — как средства для укрепления здоровья.

Кроме того, подчеркивается важность внимательного изучения состава и назначения любой продукции, связанной с питанием. Это особенно актуально при самостоятельном выборе добавок без консультации со специалистами.

Таким образом, эксперты отмечают, что понимание различий между БАД и пищевыми добавками позволяет более осознанно подходить к вопросам питания и снижает риск неправильного использования подобных продуктов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь