Растворимый кофе может содержать канцероген: специалист объяснила возможные риски

Растворимый кофе может представлять потенциальную опасность для здоровья из-за вещества, которое относится к возможным канцерогенам. Об этом рассказала нутрициолог, отметив, что его содержание в напитке может оказывать негативное влияние на организм при регулярном употреблении. Специалисты также обращают внимание на возможные дополнительные риски, связанные с технологией производства кофе., передаёт Lada.kz. со ссылкой на NEWS.ru .

Растворимый кофе может содержать акриламид — вещество, которое образуется при высокотемпературной обработке кофейных зерен и относится к потенциальным канцерогенам. Об этом заявила нутрициолог, комментируя возможное влияние напитка на здоровье человека.

По словам специалиста, акриламид формируется в процессе обжарки зерен из-за реакции сахаров и аминокислот при высоких температурах. При этом наибольшая концентрация этого вещества может наблюдаться именно в растворимом кофе по сравнению с молотым или зерновым.

Эксперт отмечает, что регулярное употребление напитка с повышенным содержанием акриламида может оказывать дополнительную нагрузку на организм. В частности, речь идет о возможном влиянии на обмен веществ и общее состояние клеток при длительном потреблении.

Кроме того, специалисты ранее обращали внимание, что риски могут быть связаны не только с самим кофе, но и с технологией его обработки и хранения. В процессе производства могут образовываться соединения, которые при определенных условиях рассматриваются как потенциально неблагоприятные для здоровья.

При этом эксперты подчеркивают, что речь не идет о прямом запрете на употребление растворимого кофе, однако рекомендуют соблюдать умеренность и учитывать особенности продукта при формировании рациона питания.