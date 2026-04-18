Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
18.04.2026, 11:53

Растворимый кофе может содержать канцероген: специалист объяснила возможные риски

Новости Мира

Растворимый кофе может представлять потенциальную опасность для здоровья из-за вещества, которое относится к возможным канцерогенам. Об этом рассказала нутрициолог, отметив, что его содержание в напитке может оказывать негативное влияние на организм при регулярном употреблении. Специалисты также обращают внимание на возможные дополнительные риски, связанные с технологией производства кофе., передаёт Lada.kz.  со ссылкой на NEWS.ru.

Фото pixabay.com

Растворимый кофе может содержать акриламид — вещество, которое образуется при высокотемпературной обработке кофейных зерен и относится к потенциальным канцерогенам. Об этом заявила нутрициолог, комментируя возможное влияние напитка на здоровье человека.

По словам специалиста, акриламид формируется в процессе обжарки зерен из-за реакции сахаров и аминокислот при высоких температурах. При этом наибольшая концентрация этого вещества может наблюдаться именно в растворимом кофе по сравнению с молотым или зерновым.

Эксперт отмечает, что регулярное употребление напитка с повышенным содержанием акриламида может оказывать дополнительную нагрузку на организм. В частности, речь идет о возможном влиянии на обмен веществ и общее состояние клеток при длительном потреблении.

Кроме того, специалисты ранее обращали внимание, что риски могут быть связаны не только с самим кофе, но и с технологией его обработки и хранения. В процессе производства могут образовываться соединения, которые при определенных условиях рассматриваются как потенциально неблагоприятные для здоровья.

При этом эксперты подчеркивают, что речь не идет о прямом запрете на употребление растворимого кофе, однако рекомендуют соблюдать умеренность и учитывать особенности продукта при формировании рациона питания.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь