18.04.2026, 12:58

Привычный овощ с уникальными свойствами: что вы не знали о капусте

Капуста — один из самых доступных и привычных овощей, который присутствует в рационе большинства людей. Однако специалисты отмечают, что этот продукт обладает рядом уникальных свойств, влияющих на здоровье организма. В состав капусты входят витамины, минералы и биологически активные вещества, способные поддерживать работу различных систем организма, передаёт  Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Капуста как привычный продукт питания

Капуста относится к числу самых распространенных овощей, которые используются в повседневном питании в самых разных формах — от свежих салатов до квашеных и тушеных блюд. При этом специалисты подчеркивают, что ее ценность выходит далеко за рамки обычного продукта питания.

Богатый состав витаминов и минералов

Овощ богат витаминами и микроэлементами, включая витамин С, витамин К, калий, кальций, магний, фосфор и железо. Такой состав делает капусту важным элементом рациона, способствующим поддержанию общего состояния здоровья.

Роль клетчатки в организме

Отдельное внимание специалисты уделяют содержанию клетчатки, которая играет важную роль в работе пищеварительной системы. Она способствует нормализации обмена веществ, улучшает работу кишечника и помогает контролировать уровень холестерина в крови.

Биологически активные вещества в составе

Также в капусте присутствуют биологически активные соединения, в том числе глюкозинолаты, которые при переработке в организме могут преобразовываться в вещества с потенциальными противовоспалительными свойствами. Некоторые исследования связывают их с поддержкой защитных функций организма.

Разные виды капусты и их особенности

Отдельные виды капусты, включая краснокочанную и брокколи, дополнительно содержат антиоксиданты и вещества, которые могут поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и способствовать нормализации уровня холестерина.

Возможное влияние на обмен веществ

Кроме того, эксперты отмечают, что капуста может оказывать положительное влияние на обменные процессы и состояние печени благодаря наличию определенных растительных соединений.

Возможные индивидуальные реакции

При этом специалисты обращают внимание, что, несмотря на пользу, продукт может вызывать индивидуальные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, включая повышенное газообразование, поэтому его употребление стоит корректировать с учетом состояния здоровья.

