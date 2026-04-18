Иран частично открыл воздушное пространство для международных рейсов

передаёт Lada.kz со сылкой на агенство Tansim .

Иранские авиационные власти объявили о частичном открытии воздушного пространства страны для международных рейсов. Речь идет о восточной части воздушного коридора, через которую теперь разрешен транзит гражданских самолетов.

По данным гражданской авиационной организации Ирана, часть аэропортов также возобновила работу. Открытие произошло после проведения необходимых проверок безопасности и координации между гражданскими и военными структурами.

Отмечается, что полеты будут восстанавливаться поэтапно. Полноценное возвращение авиасообщения зависит от технической и операционной готовности инфраструктуры и служб, отвечающих за безопасность воздушного движения.

Ранее воздушное пространство Ирана было ограничено или закрыто на фоне обострения ситуации в регионе, что привело к изменению маршрутов международных рейсов и задержкам в работе авиакомпаний.

Теперь открытие восточных маршрутов позволит частично восстановить транзитные авиаперевозки через территорию страны, однако ограничения пока сохраняются для ряда направлений.