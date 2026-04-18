Киви и здоровье: почему этот фрукт считают одним из самых полезных

Специалисты назвали один из фруктов, который считается особенно полезным для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов. При этом внимание экспертов привлек и вопрос употребления кожуры — именно в ней может содержаться значительная часть полезных веществ. Однако употребление фрукта целиком подходит не всем и требует осторожного подхода, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.
Киви выделяется среди многих фруктов своим сбалансированным вкусом — сочетанием легкой кислинки и природной сладости. Помимо вкусовых качеств, он привлекает внимание высоким содержанием полезных веществ, включая клетчатку и антиоксиданты.
Диетолог Никола Ладлэм-Рейн, автор книги «Как не есть продукты повышенной переработки», отмечает:
«Киви — невоспетые герои фруктовых салатов».
По ее словам, оптимально употреблять один–два киви в день, поскольку фрукт содержит клетчатку, витамин С и вещества, поддерживающие здоровье кишечника и регулярную работу пищеварительной системы.
На фоне интереса к продуктам с высокой питательной плотностью киви все чаще называют «функциональной едой», которая не только насыщает, но и приносит дополнительную пользу организму.
Киви относятся к низкокалорийным продуктам. Один плод среднего размера содержит около 40–50 калорий, что делает его легким дополнением к рациону.
В составе также:
Фрукт богат витамином С, витамином К, витамином Е, калием и антиоксидантами. В ряде случаев содержание витамина С в одном киви может покрывать или даже превышать суточную норму.
Этот витамин важен для иммунной системы, синтеза коллагена, состояния кожи и усвоения железа.
Киви известны своим благоприятным влиянием на работу желудочно-кишечного тракта. Это связано с высоким содержанием клетчатки и фермента актинидина, который помогает расщеплять белки.
Регулярное употребление одного–двух плодов в день может способствовать:
Специалисты подтверждают, что кожура киви безопасна для употребления и содержит дополнительную клетчатку и антиоксиданты. Благодаря этому общая польза фрукта может увеличиваться.
Однако у некоторых людей кожура может вызывать раздражение или дискомфорт из-за текстуры. В таких случаях фрукт лучше очищать.
Также важно тщательно мыть киви перед употреблением, чтобы удалить возможные загрязнения и остатки обработки.
По мнению диетологов, оптимальная норма — один–два киви в день. Такое количество позволяет получать пользу без избыточного потребления фруктовых сахаров.
Эксперты подчеркивают, что регулярность питания важнее разовых больших порций, и киви хорошо вписываются в ежедневный рацион.
Исследования показывают, что киви могут:
Также фрукт улучшает усвоение железа из растительных продуктов, особенно в сочетании с бобовыми, овсянкой, орехами и зелеными овощами.
