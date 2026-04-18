18.04.2026

Киви и здоровье: почему этот фрукт считают одним из самых полезных

Новости Мира 0 316

Специалисты назвали один из фруктов, который считается особенно полезным для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов. При этом внимание экспертов привлек и вопрос употребления кожуры — именно в ней может содержаться значительная часть полезных веществ. Однако употребление фрукта целиком подходит не всем и требует осторожного подхода, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com

Киви как продукт с высокой пищевой ценностью

Киви выделяется среди многих фруктов своим сбалансированным вкусом — сочетанием легкой кислинки и природной сладости. Помимо вкусовых качеств, он привлекает внимание высоким содержанием полезных веществ, включая клетчатку и антиоксиданты.

Диетолог Никола Ладлэм-Рейн, автор книги «Как не есть продукты повышенной переработки», отмечает:

 

«Киви — невоспетые герои фруктовых салатов».

По ее словам, оптимально употреблять один–два киви в день, поскольку фрукт содержит клетчатку, витамин С и вещества, поддерживающие здоровье кишечника и регулярную работу пищеварительной системы.

На фоне интереса к продуктам с высокой питательной плотностью киви все чаще называют «функциональной едой», которая не только насыщает, но и приносит дополнительную пользу организму.

Пищевая ценность и состав

Киви относятся к низкокалорийным продуктам. Один плод среднего размера содержит около 40–50 калорий, что делает его легким дополнением к рациону.

В составе также:

  • менее 1 грамма жира
  • около 10–12 граммов углеводов (в основном натуральные сахара)
  • 2–3 грамма клетчатки

Фрукт богат витамином С, витамином К, витамином Е, калием и антиоксидантами. В ряде случаев содержание витамина С в одном киви может покрывать или даже превышать суточную норму.

Этот витамин важен для иммунной системы, синтеза коллагена, состояния кожи и усвоения железа.

Польза для пищеварения

Киви известны своим благоприятным влиянием на работу желудочно-кишечного тракта. Это связано с высоким содержанием клетчатки и фермента актинидина, который помогает расщеплять белки.

Регулярное употребление одного–двух плодов в день может способствовать:

  • улучшению пищеварения
  • снижению проявлений запоров
  • нормализации работы кишечника

Можно ли есть киви с кожурой

Специалисты подтверждают, что кожура киви безопасна для употребления и содержит дополнительную клетчатку и антиоксиданты. Благодаря этому общая польза фрукта может увеличиваться.

Однако у некоторых людей кожура может вызывать раздражение или дискомфорт из-за текстуры. В таких случаях фрукт лучше очищать.

Также важно тщательно мыть киви перед употреблением, чтобы удалить возможные загрязнения и остатки обработки.

Сколько киви можно есть в день

По мнению диетологов, оптимальная норма — один–два киви в день. Такое количество позволяет получать пользу без избыточного потребления фруктовых сахаров.

Эксперты подчеркивают, что регулярность питания важнее разовых больших порций, и киви хорошо вписываются в ежедневный рацион.

Дополнительные свойства

Исследования показывают, что киви могут:

  • поддерживать качество сна благодаря содержанию серотонина
  • способствовать снижению тяги к сладкому
  • помогать контролировать аппетит
  • поддерживать здоровье сердца за счет калия и клетчатки

Также фрукт улучшает усвоение железа из растительных продуктов, особенно в сочетании с бобовыми, овсянкой, орехами и зелеными овощами.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь