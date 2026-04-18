Земля стала ярче на 16%: как искусственное освещение меняет планету

Ученые зафиксировали заметное увеличение ночной яркости Земли — планета стала светиться примерно на 16% сильнее за последние годы. Исследование основано на спутниковых данных и показывает, что искусственное освещение продолжает расширяться, но распределяется по миру неравномерно. При этом изменения затрагивают как города, так и целые регионы, где свет либо усиливается, либо, наоборот, сокращается, передаёт Lada.kz . со ссылкой на The Guardian.

Как измеряли ночную яркость Земли

Исследователи использовали спутниковые данные, которые фиксируют ночное свечение поверхности планеты. Анализ показал, что за рассматриваемый период общий уровень искусственного освещения увеличился примерно на 16%.

При этом рост оказался неравномерным: в одних регионах световая активность усиливается, в других — снижается из-за экономических факторов, энергосбережения или изменений инфраструктуры.

Причины усиления искусственного света

Основным фактором роста ночной яркости ученые называют урбанизацию и расширение городов. С увеличением населения и развитием инфраструктуры растет количество источников искусственного освещения — от уличных фонарей до промышленных объектов.

В то же время в ряде стран внедрение энергоэффективных технологий и программ сокращения потребления энергии приводит к уменьшению светового загрязнения.

Неравномерное распределение света на планете

Спутниковые наблюдения показывают, что «световая карта» Земли постоянно меняется. В одних регионах фиксируется устойчивый рост яркости, в других — ее снижение или стабилизация.

Такая динамика отражает уровень урбанизации, экономическое развитие регионов и доступ к энергетическим ресурсам.

Влияние искусственного освещения

Ученые отмечают, что рост ночного освещения влияет не только на визуальное восприятие планеты, но и на экологические процессы.

Среди возможных последствий:

нарушение естественных биоритмов животных

влияние на поведение насекомых и птиц

воздействие на сон и здоровье человека

рост энергопотребления и экологической нагрузки

Управление светом как экологический вопрос

Специалисты подчеркивают, что важным становится не только количество света, но и его качество, направленность и режим использования.

Рациональное управление искусственным освещением рассматривается как часть экологической политики, направленной на снижение светового загрязнения и сохранение естественной темноты ночного неба.