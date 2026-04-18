Пост Павла Дурова о «ненастоящей реальности» собрал миллионы просмотров

Основатель Telegram Павел Дуров высказал резкое мнение о природе современной реальности, назвав её «одним из самых больших обманов, ставших нормой», что вызвало широкое обсуждение в сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Заявление Дурова в соцсети X

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с очередным резонансным заявлением в социальной сети X (бывший Twitter), где обсуждалась тема общественных иллюзий и привычных заблуждений.

Поводом для комментария стал пост пользователя с ником Dear Son. Автор публикации предложил подписчикам ответить на вопрос о том, что они считают «самым большим обманом, ставшим нормой». Обсуждение быстро набрало популярность и стало вирусным.

Перечень «обманов» по версии Дурова

Через несколько часов после начала дискуссии к обсуждению присоединился Павел Дуров. Он оставил развернутый комментарий, в котором перечислил ряд сфер, которые, по его мнению, могут восприниматься как часть системных иллюзий современного общества.

«Фармацевтика. Пищевая промышленность. Школы. Банковская система. Брак. Налогообложение. Роскошь. «Независимые» СМИ. «Неправительственные» организации. Города. Страны. Реальность сама по себе», – написал он.

Высказывание быстро разошлось по социальным сетям, вызвав активное обсуждение и множество интерпретаций.

Резонанс и реакция аудитории

Публикация пользователя Dear Son, под которой появился комментарий Дурова, после его реакции получила значительный рост внимания. По данным открытых показателей, пост собрал более 8 миллионов просмотров и свыше 14 тысяч комментариев.

При этом, как отмечается, предыдущие публикации этого же аккаунта обычно набирали лишь десятки тысяч просмотров, что подчеркивает эффект вирусного распространения после комментария известного предпринимателя.

Дуров и тема «симуляции реальности»

Это не первое подобное высказывание Павла Дурова на философские и концептуальные темы восприятия мира. Ранее он уже затрагивал идею условности происходящего и ставил под сомнение привычные представления о реальности.

В частности, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, он отмечал, что происходящее вокруг может восприниматься как нечто неочевидное или даже «ненастоящее», что также вызвало широкий резонанс в сети.

Обсуждение продолжается

Заявление Дурова стало очередным поводом для дискуссий о границах реальности, влиянии систем и социальных институтов, а также о роли технологий в формировании современного мировосприятия.