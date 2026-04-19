США готовят расширение морской операции против Ирана за пределами Ближнего Востока

США планируют расширить военно-морскую операцию против Ирана и вывести ее за пределы Ближнего Востока. Речь идет о возможном захвате судов, связанных с Тегераном, в международных водах. На фоне этого обостряется ситуация вокруг Ормузского пролива и переговоров по ядерной программе, сообщает Lada.kz . со ссылкой на РИА Новости .

По имеющейся информации, речь идет о подготовке к операциям по перехвату и захвату судов, связанных с Ираном, в международных водах. Таким образом, Вашингтон намерен усилить давление на Тегеран, в том числе экономическое.

"Вооруженные силы США в ближайшие дни готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах, сообщают американские официальные лица. Тем самым Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока", - говорится в статье.

По оценке источников, подобные шаги направлены на то, чтобы вынудить Иран пойти на уступки, включая вопросы, связанные с его ядерной программой, а также добиться открытия Ормузского пролива для международного судоходства.

17 апреля Тегеран объявил о временном открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Соответствующее решение, как отмечалось, будет действовать до окончания перемирия, объявленного 8 апреля. Оно было достигнуто на фоне договоренностей о прекращении огня в Ливане.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать блокаду с иранских портов до тех пор, пока стороны не достигнут полноценного мирного соглашения. По его словам, Тегеран якобы уже согласился на ключевые условия будущей сделки, включая отказ от ядерной программы.

Однако эти утверждения были опровергнуты иранской стороной. Представитель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил Вашингтон в ведении информационной кампании и попытках манипулировать общественным мнением.

Позднее, 18 апреля, Иран объявил о возвращении Ормузского пролива под свой "строгий контроль", фактически отменив ранее принятое решение об открытии маршрута для международного судоходства.

На этом фоне напряженность в регионе продолжает нарастать, а действия сторон свидетельствуют о возможной дальнейшей эскалации конфликта.