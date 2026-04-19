Официант бросил мальчика в печь за кражу сладостей на свадьбе

В Индии 11-летний мальчик получил серьёзные травмы и был госпитализирован после инцидента на свадьбе, где конфликт с официантом завершился трагическими последствиями, сообщает Lada.kz со ссылкой на NDTV .

В Индии 11-летний ребенок получил тяжелые ожоги после того, как официант бросил его в раскаленный тандыр во время свадебного торжества. Инцидент произошел на праздничном мероприятии и вызвал широкий общественный резонанс.

По данным источника, конфликт на свадьбе возник после того, как ребенок, предположительно, украл сладости. После этого ситуация переросла в жесткий инцидент с участием обслуживающего персонала. В результате официант применил к мальчику силу и бросил его в печь, используемую для приготовления пищи.

После происшествия ребенок получил тяжелые термические ожоги. Его экстренно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали серьезные повреждения. Пострадавший находится в тяжелом состоянии и получает необходимую медицинскую помощь.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая действия персонала и показания очевидцев.

Случай вызвал широкий общественный резонанс в Индии. Пользователи социальных сетей требуют тщательного расследования и наказания виновных.

Расследование продолжается, официальные выводы будут представлены после завершения проверочных мероприятий.