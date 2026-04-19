КНДР провела ракетные пуски в направлении Японии: что известно

Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет в сторону Восточного (Японского) моря. Пуски были зафиксированы утром с восточного побережья страны. В Сеуле и Токио заявили об усилении мониторинга и экстренных мерах реагирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на NBC News .

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в направлении Восточного (Японского) моря. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

По данным военных, пуски были произведены утром из района Синпо на восточном побережье КНДР. Власти Южной Кореи заявили об усилении наблюдения за ситуацией и тесном обмене информацией с США и Японией.

В администрации президента Южной Кореи сообщили, что Совет национальной безопасности проведет экстренное заседание для обсуждения произошедшего.

Министерство обороны Японии также подтвердило факт запусков. По его данным, ракеты, предположительно, упали в акватории у восточного побережья Северной Кореи.

В Токио подчеркнули, что такие действия представляют угрозу региональной и международной безопасности и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие КНДР проведение испытаний баллистических ракет.

Ранее Северная Корея уже заявляла о проведении ракетных испытаний с военных объектов. Лидер страны Ким Чен Ын, как сообщалось, подчеркивал курс на дальнейшее укрепление военного потенциала и развитие возможностей ядерного сдерживания.