Во сколько лет человек чувствует себя наиболее счастливым: неожиданные выводы ученых

Масштабное международное исследование показало: уровень счастья в жизни человека меняется по U-образной кривой — с двумя пиками в 20 и 65 лет и глубоким спадом примерно в середине жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Крупное исследование, охватившее более 460 тысяч человек из 132 стран, поставило под сомнение привычные представления о «лучших годах жизни». Ученые пришли к выводу, что удовлетворенность жизнью развивается по U-образной кривой: сначала высокий уровень в молодости, затем спад в среднем возрасте и новый рост ближе к пожилому периоду.

Авторы работы отмечают, что этот паттерн повторяется в разных странах и культурах, что делает его одной из наиболее устойчивых закономерностей в психологии благополучия.

Два пика счастья: 20 и 65 лет

Согласно данным исследования, первый пик удовлетворенности жизнью приходится примерно на 20 лет. В этот период у человека, как правило, больше свободы, меньше обязательств и больше ощущения перспектив. Жизнь воспринимается как открытая система возможностей, где многое еще впереди.

Второй пик наблюдается после 65 лет. Однако характер этого счастья уже иной. Если в молодости оно связано с ожиданиями и энергией роста, то в пожилом возрасте — с принятием, стабильностью и снижением внутреннего давления.

Исследователи подчеркивают, что именно после выхода на пенсию у многих людей снижается уровень стресса, связанного с работой и социальными ожиданиями, что положительно влияет на общее эмоциональное состояние.

Середина жизни: «яма» около 47 лет

Самый заметный спад в уровне удовлетворенности жизнью, по данным многолетних наблюдений, приходится примерно на 47,2 года.

Этот период часто связывают с так называемым кризисом среднего возраста. Психологи отмечают, что в это время человек начинает активно подводить жизненные итоги и сталкивается с ощущением ограниченности возможностей.

К этому возрасту часто накапливаются сразу несколько факторов: профессиональная усталость, семейные обязательства, забота о стареющих родителях и переоценка собственных достижений. На фоне этого возникает чувство внутреннего давления и вопрос о смысле прожитых лет.

Отдельные исследования также показывают, что именно в среднем возрасте усиливается эмоциональная нагрузка, тогда как к 60 годам уровень негативных эмоций в среднем снижается.

Почему в пожилом возрасте люди чувствуют себя лучше

Ученые объясняют рост удовлетворенности жизнью после 60–65 лет сразу несколькими факторами.

Во-первых, с возрастом меняется работа мозга: снижается реактивность зон, отвечающих за стресс и негативные эмоции. Это делает восприятие жизни более спокойным.

Во-вторых, происходит изменение приоритетов. Люди реже сравнивают себя с другими и перестают ориентироваться на недостижимые цели, больше ценят текущий момент и стабильность.

В-третьих, психологически многие начинают иначе воспринимать собственное прошлое. То, что в среднем возрасте могло казаться неудачами, с годами часто переосмысляется как нормальный и даже важный жизненный опыт.

Отдельно отмечается и фактор завершения профессиональной гонки: снижение рабочих нагрузок и уход от постоянного давления повышают субъективное ощущение свободы.

После 70 лет: новый поворот кривой

Несмотря на общий рост удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте, исследования показывают, что после 70 лет уровень счастья может начать постепенно снижаться.

Причинами становятся естественные возрастные изменения здоровья, снижение физической активности и уход близких людей. Однако даже в этом периоде многие сохраняют достаточно высокий уровень психологического благополучия за счет социальных связей и привычных жизненных ритуалов.

Что это значит на практике

Ученые подчеркивают: возрастные «провалы» в уровне счастья не являются личной проблемой конкретного человека. Это статистическая закономерность, характерная для миллионов людей по всему миру.

При этом ключевым фактором устойчивого ощущения счастья в любом возрасте остаются социальные связи — семья, друзья и регулярное общение.

Исследователи также отмечают, что счастье не является фиксированной точкой. Оно скорее отражает динамику жизненных этапов, где важную роль играет не возраст сам по себе, а то, как человек адаптируется к изменениям и переосмысливает свой опыт.