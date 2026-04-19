Названо неочевидное условие для крепкого сна

Эксперты назвали неочевидный фактор, который может влиять на скорость засыпания и качество сна. Речь идет о температуре тела и привычках, связанных с одеждой во время ночного отдыха, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: yahoo.com

Сон и температура тела: ключ к быстрому засыпанию

Качество сна во многом зависит не только от режима дня и уровня стресса, но и от физиологических процессов организма. Об этом в комментарии CNN рассказал представитель Национального фонда сна США Джозеф Дзержевски.

По его словам, один из главных факторов, влияющих на засыпание, — естественное снижение температуры тела примерно на один градус. Именно этот процесс запускает механизмы, позволяющие человеку быстрее погрузиться в сон.

Почему перегрев мешает уснуть

Специалист отмечает, что даже незначительное повышение температуры тела может замедлять процесс засыпания и ухудшать качество ночного отдыха. В этой связи важную роль играет одежда для сна.

Отказ от плотной одежды или выбор максимально легкой пижамы из тонких тканей может способствовать лучшему теплообмену и более естественному охлаждению организма.

Оптимальные условия в спальне

Эксперт также обращает внимание на окружающую среду, в которой человек спит. Оптимальной температурой в спальне считается диапазон около 18–19 градусов.

Дополнительно важны хорошая вентиляция помещения и постельное белье, которое способно впитывать влагу. Это помогает телу эффективнее охлаждаться за счет естественного потоотделения.

Если при этом человек ощущает холод в руках или ногах, рекомендуется предварительно согреть конечности — это, по словам специалистов, способствует более равномерному распределению тепла в организме.

Сон, гормоны и стресс: дополнительные эффекты

Дзержевски также подчеркивает, что температура тела во время сна влияет не только на комфорт, но и на некоторые физиологические процессы.

В частности, перегрев может негативно сказываться на гормональном фоне, включая выработку тестостерона у мужчин, особенно при использовании тесного нижнего белья.

Кроме того, сон без одежды, по словам эксперта, может иметь и психологический эффект. Контакт кожа к коже между партнерами способствует выработке окситоцина — гормона, связанного с чувством привязанности, расслаблением и снижением уровня стресса.