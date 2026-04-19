Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.04.2026, 15:11

Названо неочевидное условие для крепкого сна

Новости Мира 0 435

Эксперты назвали неочевидный фактор, который может влиять на скорость засыпания и качество сна. Речь идет о температуре тела и привычках, связанных с одеждой во время ночного отдыха, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: yahoo.com
Сон и температура тела: ключ к быстрому засыпанию

Качество сна во многом зависит не только от режима дня и уровня стресса, но и от физиологических процессов организма. Об этом в комментарии CNN рассказал представитель Национального фонда сна США Джозеф Дзержевски.

По его словам, один из главных факторов, влияющих на засыпание, — естественное снижение температуры тела примерно на один градус. Именно этот процесс запускает механизмы, позволяющие человеку быстрее погрузиться в сон.

Почему перегрев мешает уснуть

Специалист отмечает, что даже незначительное повышение температуры тела может замедлять процесс засыпания и ухудшать качество ночного отдыха. В этой связи важную роль играет одежда для сна.

Отказ от плотной одежды или выбор максимально легкой пижамы из тонких тканей может способствовать лучшему теплообмену и более естественному охлаждению организма.

Оптимальные условия в спальне

Эксперт также обращает внимание на окружающую среду, в которой человек спит. Оптимальной температурой в спальне считается диапазон около 18–19 градусов.

Дополнительно важны хорошая вентиляция помещения и постельное белье, которое способно впитывать влагу. Это помогает телу эффективнее охлаждаться за счет естественного потоотделения.

Если при этом человек ощущает холод в руках или ногах, рекомендуется предварительно согреть конечности — это, по словам специалистов, способствует более равномерному распределению тепла в организме.

Сон, гормоны и стресс: дополнительные эффекты

Дзержевски также подчеркивает, что температура тела во время сна влияет не только на комфорт, но и на некоторые физиологические процессы.

В частности, перегрев может негативно сказываться на гормональном фоне, включая выработку тестостерона у мужчин, особенно при использовании тесного нижнего белья.

Кроме того, сон без одежды, по словам эксперта, может иметь и психологический эффект. Контакт кожа к коже между партнерами способствует выработке окситоцина — гормона, связанного с чувством привязанности, расслаблением и снижением уровня стресса.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь