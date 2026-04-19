Не морковь и не черника: врач Мясников раскрыл, что действительно спасает глаза

Популярные представления о пользе моркови и черники для зрения оказались сильно преувеличены. Врач Александр Мясников объяснил, какие продукты действительно помогают поддерживать здоровье глаз, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Морковь и черника — популярный, но ошибочный миф

Идея о том, что регулярное употребление моркови и черники способно улучшить зрение, давно закрепилась в массовом сознании. Эти продукты часто воспринимаются как универсальное средство для профилактики глазных заболеваний и даже восстановления зрения.

Однако, как отмечает врач общей практики и телеведущий Александр Мясников, подобные утверждения не соответствуют действительности. По его словам, ни морковь, ни черника не обладают выраженным лечебным эффектом для глаз и не могут предотвращать серьезные офтальмологические заболевания.

Черника действительно содержит полезные вещества — витамины и антоцианы, которые замедляют процессы старения организма и могут оказывать положительное влияние на обмен веществ. Тем не менее, прямого и значимого воздействия на зрение у этой ягоды нет. Аналогичная ситуация и с морковью, которая богата бета-каротином, но не является «лекарством для глаз».

Откуда появился миф о «суперзрении» от черники

Распространение идеи о чудодейственной пользе черники для зрения имеет исторические корни. По словам Мясникова, миф получил популярность во времена Второй мировой войны.

Тогда британская пресса активно распространяла информацию о якобы сверхостром ночном зрении пилотов, которое они якобы приобрели благодаря употреблению черничного джема. На деле же улучшенная эффективность пилотов объяснялась использованием новых радиолокационных технологий, но эта информация оставалась засекреченной.

В результате легенда о чернике как «продукте для идеального зрения» закрепилась в массовом сознании и позже стала активно использоваться в рекламе биологически активных добавок.

Что действительно влияет на здоровье глаз

Александр Мясников подчеркивает, что не существует продуктов, способных вылечить заболевания глаз или полностью восстановить зрение. Однако питание действительно играет важную роль в профилактике возрастных изменений и поддержании здоровья органов зрения.

Основу рациона для защиты глаз, по словам врача, должны составлять продукты, богатые лютеином и зеаксантином. Эти вещества накапливаются в сетчатке глаза и помогают защищать ее от повреждений, вызванных возрастными изменениями и воздействием света.

Зелень и листовые овощи как главные защитники зрения

Особое внимание Мясников советует уделять зелени и листовым овощам. Шпинат, капуста кейл, брокколи и другие подобные продукты содержат высокие концентрации антиоксидантов и каротиноидов.

Эти вещества помогают снижать риск развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты — двух наиболее распространенных заболеваний, связанных со старением глаз. Наибольшее количество полезного лютеина содержится именно в шпинате, который считается одним из самых ценных продуктов для зрения.

Жирная рыба, орехи и яйца — дополнительная поддержка

Помимо зелени, важную роль в поддержании здоровья глаз играют жирные сорта рыбы. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют сосуды и улучшают кровообращение, в том числе в тканях глаза.

Также полезными считаются орехи и яйца. Эти продукты содержат комплекс витаминов и микроэлементов, которые поддерживают обменные процессы и помогают замедлять возрастные изменения в органах зрения.

Итог

По словам специалистов, ключ к сохранению зрения заключается не в отдельных «чудо-продуктах», а в сбалансированном рационе и общем образе жизни. Морковь и черника могут оставаться полезными элементами питания, но ожидать от них лечебного эффекта для глаз не стоит.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.