Не морковь и не черника: врач Мясников раскрыл, что действительно спасает глаза

Популярные представления о пользе моркови и черники для зрения оказались сильно преувеличены. Врач Александр Мясников объяснил, какие продукты действительно помогают поддерживать здоровье глаз, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Идея о том, что регулярное употребление моркови и черники способно улучшить зрение, давно закрепилась в массовом сознании. Эти продукты часто воспринимаются как универсальное средство для профилактики глазных заболеваний и даже восстановления зрения.
Однако, как отмечает врач общей практики и телеведущий Александр Мясников, подобные утверждения не соответствуют действительности. По его словам, ни морковь, ни черника не обладают выраженным лечебным эффектом для глаз и не могут предотвращать серьезные офтальмологические заболевания.
Черника действительно содержит полезные вещества — витамины и антоцианы, которые замедляют процессы старения организма и могут оказывать положительное влияние на обмен веществ. Тем не менее, прямого и значимого воздействия на зрение у этой ягоды нет. Аналогичная ситуация и с морковью, которая богата бета-каротином, но не является «лекарством для глаз».
Распространение идеи о чудодейственной пользе черники для зрения имеет исторические корни. По словам Мясникова, миф получил популярность во времена Второй мировой войны.
Тогда британская пресса активно распространяла информацию о якобы сверхостром ночном зрении пилотов, которое они якобы приобрели благодаря употреблению черничного джема. На деле же улучшенная эффективность пилотов объяснялась использованием новых радиолокационных технологий, но эта информация оставалась засекреченной.
В результате легенда о чернике как «продукте для идеального зрения» закрепилась в массовом сознании и позже стала активно использоваться в рекламе биологически активных добавок.
Александр Мясников подчеркивает, что не существует продуктов, способных вылечить заболевания глаз или полностью восстановить зрение. Однако питание действительно играет важную роль в профилактике возрастных изменений и поддержании здоровья органов зрения.
Основу рациона для защиты глаз, по словам врача, должны составлять продукты, богатые лютеином и зеаксантином. Эти вещества накапливаются в сетчатке глаза и помогают защищать ее от повреждений, вызванных возрастными изменениями и воздействием света.
Особое внимание Мясников советует уделять зелени и листовым овощам. Шпинат, капуста кейл, брокколи и другие подобные продукты содержат высокие концентрации антиоксидантов и каротиноидов.
Эти вещества помогают снижать риск развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты — двух наиболее распространенных заболеваний, связанных со старением глаз. Наибольшее количество полезного лютеина содержится именно в шпинате, который считается одним из самых ценных продуктов для зрения.
Помимо зелени, важную роль в поддержании здоровья глаз играют жирные сорта рыбы. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют сосуды и улучшают кровообращение, в том числе в тканях глаза.
Также полезными считаются орехи и яйца. Эти продукты содержат комплекс витаминов и микроэлементов, которые поддерживают обменные процессы и помогают замедлять возрастные изменения в органах зрения.
По словам специалистов, ключ к сохранению зрения заключается не в отдельных «чудо-продуктах», а в сбалансированном рационе и общем образе жизни. Морковь и черника могут оставаться полезными элементами питания, но ожидать от них лечебного эффекта для глаз не стоит.
