В детском питании известного бренда обнаружили крысиный яд

В Австрии в одной из банок детского питания был обнаружен крысиный яд. После инцидента продукцию начали массово изымать из продажи в нескольких странах Европы. Производитель инициировал отзыв товара, а власти рассматривают версию внешнего вмешательства, сообщает Lada.kz со сылкой на Deutsche Welle .

В Австрии зафиксирован случай обнаружения крыси́ного яда в банке детского питания известного бренда HiPP. Инцидент вызвал масштабную проверку и срочный отзыв продукции из торговых сетей.

По данным правоохранительных органов, подозрительная банка была выявлена после обращения покупателя, который заметил возможные признаки загрязнения. Лабораторные исследования подтвердили наличие токсичного вещества, относящегося к группе родентицидов.

После этого компания HiPP инициировала отзыв партий детского питания, которые продавались в крупных супермаркетах. Речь идет о продукции с овощным пюре, предназначенной для младенцев.

Позже аналогичные товары были изъяты не только в Австрии, но и в Чехии и Словакии. Расследование инцидента проводится при участии правоохранительных органов нескольких стран.

В компании заявили, что не исключают внешнего вмешательства в цепочку поставок и рассматривают версию возможной преднамеренной порчи продукции.

Полиция и специалисты по безопасности пищевых продуктов призвали граждан внимательно проверять упаковки. Среди признаков возможной подделки называют поврежденные крышки, отсутствие защитных элементов и необычный запах.

Отмечается, что власти не исключают версию умышленного преступления, включая возможные попытки шантажа производителя.

В настоящее время расследование продолжается, а потребителям рекомендовано не употреблять подозрительную продукцию и при необходимости обращаться в компетентные органы.