Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
19.04.2026, 18:10

В детском питании известного бренда обнаружили крысиный яд

Новости Мира

В Австрии в одной из банок детского питания был обнаружен крысиный яд. После инцидента продукцию начали массово изымать из продажи в нескольких странах Европы. Производитель инициировал отзыв товара, а власти рассматривают версию внешнего вмешательства, сообщает Lada.kz  со сылкой на Deutsche Welle.

Фото pixabay.com

В Австрии зафиксирован случай обнаружения крыси́ного яда в банке детского питания известного бренда HiPP. Инцидент вызвал масштабную проверку и срочный отзыв продукции из торговых сетей.

По данным правоохранительных органов, подозрительная банка была выявлена после обращения покупателя, который заметил возможные признаки загрязнения. Лабораторные исследования подтвердили наличие токсичного вещества, относящегося к группе родентицидов.

После этого компания HiPP инициировала отзыв партий детского питания, которые продавались в крупных супермаркетах. Речь идет о продукции с овощным пюре, предназначенной для младенцев.

Позже аналогичные товары были изъяты не только в Австрии, но и в Чехии и Словакии. Расследование инцидента проводится при участии правоохранительных органов нескольких стран.

В компании заявили, что не исключают внешнего вмешательства в цепочку поставок и рассматривают версию возможной преднамеренной порчи продукции.

Полиция и специалисты по безопасности пищевых продуктов призвали граждан внимательно проверять упаковки. Среди признаков возможной подделки называют поврежденные крышки, отсутствие защитных элементов и необычный запах.

Отмечается, что власти не исключают версию умышленного преступления, включая возможные попытки шантажа производителя.

В настоящее время расследование продолжается, а потребителям рекомендовано не употреблять подозрительную продукцию и при необходимости обращаться в компетентные органы.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь