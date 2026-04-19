Назван самый вредный сахар: он связан с риском деменции и онкологии

Ученые сравнили наиболее распространенные виды сахара и пришли к выводу, что один из них оказывает наиболее негативное влияние на организм. Речь идет о веществе, которое широко используется в продуктах питания и даже вырабатывается самим организмом. Исследование связывает его избыток с ожирением, нарушением обмена веществ и рядом тяжелых заболеваний, сообщает Lada.kz . со ссылкой на aif.ru.

Ученые проанализировали влияние основных видов сахара - глюкозы, фруктозы и сахарозы - на здоровье человека и определили, какой из них может быть наиболее опасным. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Metabolism.

По данным специалистов из Университета Колорадо, особое внимание было уделено фруктозе. Именно она, по результатам анализа, оказывает наиболее выраженное негативное воздействие на обмен веществ.

Фруктоза, как вид сахара, в больших объемах содержится в таких продуктах питания как: виноград, картофель, мед, земляника, яблоко, апельсины, бананы, арбуз, груша, черника, вишня.

Фруктоза широко используется в пищевой промышленности и входит в состав многих продуктов и напитков. При этом организм человека также способен самостоятельно производить это вещество из глюкозы.

Исследователи отмечают, что фруктоза влияет на метаболизм иначе, чем другие сахара. В частности, она способствует накоплению жировых отложений и может запускать процессы, связанные с развитием ожирения и сопутствующих заболеваний.

В научной работе подчеркивается, что при хроническом избытке фруктозы в рационе повышается риск формирования метаболического синдрома. Это состояние включает ожирение, диабет второго типа, нарушения липидного обмена и сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, авторы исследования указывают на возможные связи между чрезмерным потреблением фруктозы и развитием более тяжелых патологий, включая заболевания печени, а также когнитивные нарушения, такие как деменция.

Отдельно специалисты обращают внимание на то, что фруктоза активно используется в промышленном производстве продуктов питания, включая сладкие напитки и переработанные изделия, что приводит к ее высокому потреблению в современных рационах.

В то же время ученые подчеркивают, что речь идет прежде всего о чрезмерном потреблении сахаров, а не об их полном исключении из рациона. Баланс питания и контроль количества сладких продуктов остаются ключевыми факторами для снижения рисков для здоровья.