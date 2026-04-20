18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.04.2026, 19:09

«Любовь закончилась трагедией»: супруги-актеры зарезали друг друга в Подмосковье

Новости Мира

В подмосковных Мытищах трагически погибли супруги, работавшие в одном театре. По предварительным данным, между ними вспыхнула ссора, которая закончилась взаимным смертельным нападением с ножами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Фото: Telegram-канал «Mash»

Трагедия в Мытищах: что произошло в квартире актеров

В Мытищах Московской области произошла трагедия, в результате которой погибли актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его супруга Евгения. По данным следственных органов, конфликт между супругами перерос в смертельную ссору в ночь накануне происшествия.

Инцидент произошел в квартире на 16-м этаже жилого дома. Соседи сообщили о криках, после чего вызвали полицию. Когда на место прибыли экстренные службы, дверь была закрыта изнутри и вскрыта спасателями.

Хронология конфликта

По информации следствия и Telegram-каналов, ссора началась около часа ночи. Сначала между супругами произошел словесный конфликт, который быстро перерос в физическое противостояние.

Предварительно установлено, что в ходе ссоры оба супруга использовали кухонные ножи. Мужчина получил смертельные ранения в область шеи, женщина — в шею и грудь. Оба скончались на месте.

Причины конфликта: разговоры о разводе и напряженные отношения

Следственные органы рассматривают в качестве основной версии желание женщины расторгнуть брак. По данным прокуратуры, именно тема развода стала спусковым механизмом трагедии.

Знакомые семьи утверждают, что отношения супругов были нестабильными. Они часто ссорились, временно расставались, но затем снова сходились. В последние месяцы конфликты стали особенно частыми.

Сообщается, что незадолго до трагедии Евгения выгнала мужа из квартиры, после чего он временно жил у родственников.

Жизнь пары до трагедии

Согласно информации из окружения, супруги жили в съемной квартире с 2024 года. Их отношения сопровождались эмоциональными вспышками и периодами примирений.

Близкие семьи отмечают, что Владислав тяжело переживал профессиональные кризисы и часто искал эмоциональную поддержку у жены. В то же время напряжение в семье усиливалось из-за бытовых и личных конфликтов.

По словам знакомых, супруги могли резко ссориться, после чего так же быстро мириться, что создавало нестабильный характер отношений.

Работа и окружение погибших

Оба супруга были связаны с театром «ФЭСТ». Евгения, по данным источников, работала заведующей гримёрным цехом, а Владислав был актером.

Коллеги и знакомые описывают их как людей, полностью погруженных в театральную жизнь, где работа и личные эмоции часто переплетались.

Следствие и расследование

Следственный комитет Московской области подтвердил факт гибели супругов и сообщил о возбуждении уголовных дел. На месте происшествия были изъяты ножи, назначены экспертизы.

Следователи продолжают опрашивать свидетелей, в том числе соседей и знакомых пары, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

Реакция окружения

По словам знакомых, в отношениях супругов присутствовала сильная эмоциональная зависимость. Некоторые отмечают, что пара «не представляла жизни друг без друга», несмотря на постоянные конфликты.

Соседи также утверждают, что ссоры в семье были настолько громкими, что не раз становились поводом для вызова полиции.

0
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

