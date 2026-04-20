Ветеран армии США расстрелял восьмерых детей

В Шривпорте (штат Луизиана) произошла одна из самых трагических массовых стрельб последних лет. Мужчина открыл огонь в двух домах, в результате чего погибли восемь детей, семеро из которых оказались его собственными. Еще две женщины получили тяжелые ранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС .

Полиция установила личность стрелка. Стрелявшим оказался 31-летний ветеран ВС США Шамар Элкинс. Известно, что он ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в 2019 году его арестовывали по делу о незаконном хранении оружия.

После совершения преступления мужчина попытался скрыться, однако погиб в ходе полицейской погони.

Жертвы трагедии и состояние пострадавших

Погибшие дети были в возрасте от одного до двенадцати лет. Среди раненых — женщина, являющаяся матерью части погибших. Обе пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии.

По словам очевидцев и родственников, трагедия развернулась внезапно и охватила сразу несколько домов.

Семейный конфликт перед трагедией

Как рассказала родственница одной из пострадавших, Кристал Браун, между Шамаром Элкинсом и его супругой шёл процесс развода. Пара должна была встретиться в суде уже на следующий день.

Сообщается, что в семье воспитывались как общие дети супругов, так и дети от предыдущих отношений, которые также находились в одном доме в момент трагедии.

Хронология событий: стрельба до рассвета

По данным полиции, нападение началось ранним утром. Сначала мужчина открыл огонь в одном доме, затем переместился во второй.

Большинство детей были найдены внутри здания. Один ребенок, по предварительным данным, попытался выбраться через крышу, но также погиб. Очевидцы сообщают, что некоторые дети пытались спастись через задний выход.

Погоня и реакция полиции

После стрельбы подозреваемый угнал автомобиль под угрозой оружия и попытался скрыться. Полиция начала преследование, в ходе которого Элкинс был смертельно ранен.

Правоохранительные органы заявили, что его действия представляли непосредственную угрозу для окружающих.

По данным американских СМИ, трагедия стала самым масштабным случаем массовой гибели детей в США с начала 2024 года.