«Пили литрами и оставались трезвыми»: секретные застольные правила советских разведчиков

В советской разведке умение вести себя за столом нередко считалось таким же важным, как профессиональные навыки. Алкоголь становился частью работы, а не личной привычки, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Алкоголь как инструмент вербовки

В представлении массовой культуры разведчик — это человек, далекий от спиртного. Однако в реальности, как следует из воспоминаний бывших сотрудников спецслужб, ситуация была куда сложнее.

В неформальной обстановке за бокалом или рюмкой часто решались вопросы доверия, устанавливались контакты и происходила вербовка. Именно поэтому трезвость сама по себе могла восприниматься как признак настороженности и даже недоверия.

«Трезвый — значит чужой»: особенности среды

Бывший руководитель советской внешней разведки Леонид Шебаршин в своих мемуарах отмечал, что значительная часть оперативной работы проходила в условиях неформального общения, где застолье играло важную роль. Без установления личного контакта, по его словам, добиться результата было крайне сложно.

Леонид Шебаршин в своей книге писал, что должность оперативного работника пора переименовывать из «оперативной» в «аперитивную». Он утверждал, что без дружеских посиделок установить доверительный контакт с нужным человеком было невозможно.

Разведчик вспоминал, как в Пакистане работал непьющий сотрудник. За всё время он не совершил ни одной достойной вербовки. Местные генералы просто не понимали, как можно доверять непьющему человеку. Как только «трезвенника» заменили, работа с пакистанскими военными пошла на лад.

В отдельных зарубежных командировках советские оперативники сталкивались с культурными особенностями, где участие в застольях было частью деловой коммуникации.

Неформальная «школа застолий»

Перед зарубежными командировками молодые сотрудники проходили своеобразную проверку в неформальной обстановке. Старшие коллеги наблюдали, как человек ведет себя в условиях застолья, умеет ли контролировать разговор и сохранять внимательность.

Речь шла не о поощрении употребления алкоголя, а о проверке выдержки, самообладания и способности анализировать ситуацию даже в условиях отвлекающей среды.

Те, кто терял контроль или демонстрировал нестабильное поведение, как правило, не получали сложных оперативных заданий за рубежом.

Самоконтроль вместо «умения пить»

Воспоминания сотрудников спецслужб подчеркивают, что ключевым навыком считалась не переносимость алкоголя, а способность сохранять ясность мышления в любой обстановке.

Застолье рассматривалось как своеобразная проверка на внимательность: важно было участвовать в разговоре, фиксировать детали и при этом не терять стратегическую линию общения.

Дисциплина в неформальной среде

Отдельные эпизоды из мемуаров дипломатов и разведчиков описывают ситуации, когда иностранные коллеги пытались использовать застолье как способ «расшатать» собеседника. Однако подготовленные сотрудники старались сохранять контроль над ситуацией и не выходить за рамки допустимого общения.

Тех, кто не выдерживал испытания, на зарубежные задания не направляли. Полковник в отставке Алексей Иванов рассказал, как на одном из приёмов американские коллеги попытались «перепить» советских дипломатов. В итоге они «поплыли» и наговорили лишнего.

Подобные случаи в разведывательной среде воспринимались как часть профессиональной подготовки, а не как бытовые застольные истории.