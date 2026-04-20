20.04.2026, 15:14

После планового визита к стоматологу мужчина лишился всех конечностей

Новости Мира

В США обычный визит к стоматологу обернулся тяжелыми последствиями для пациента, который впал в кому и перенес ампутацию всех конечностей после развития септического шока, сообщает Lada.kz со ссылкой на LADBible.

Фото: Kennedy News and Media

В Соединенных Штатах мужчина столкнулся с редким и крайне тяжелым осложнением после планового визита к стоматологу. По данным местных СМИ, пациент пришел на обычный осмотр, однако уже в тот же день его состояние резко ухудшилось.

Во время приема у стоматолога у него выявили серьезное воспаление десен и кровоточивость. На первый взгляд, ситуация не выглядела критической, однако вскоре после визита у мужчины появились симптомы, напоминающие сильное вирусное заболевание.

Резкое ухудшение и госпитализация

По словам близких, уже в течение нескольких часов после посещения клиники пациент почувствовал резкое ухудшение состояния. У него поднялась температура, появилась слабость и признаки, похожие на грипп.

Мужчину срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали септический шок — опасное состояние, при котором инфекция стремительно распространяется по организму и может привести к отказу органов.

Состояние пациента быстро стало критическим, и его ввели в кому.

Борьба врачей за жизнь и тяжелые последствия

Медики были вынуждены применить радикальные меры, чтобы сохранить жизнь пациента. Из-за некроза тканей и распространения инфекции врачи провели серию ампутаций: были удалены обе ноги (одна ниже колена), левая рука и правая рука.

По информации семьи, у мужчины развилось редкое осложнение — пурпура фульминанс, которое сопровождается нарушением свертываемости крови и стремительным отмиранием тканей.

Версия семьи и возможная причина заражения

Близкие пациента считают, что инфекция могла попасть в кровоток через поврежденные десны во время стоматологического осмотра. Они отмечают, что до визита к врачу мужчина чувствовал себя нормально и вел активный образ жизни.

Эта версия пока не подтверждена официально, медики продолжают анализировать причины столь стремительного развития болезни.

Критическое состояние и дальнейшее лечение

Во время пребывания в больнице у пациента дважды останавливалось сердце, и его подключали к аппаратам жизнеобеспечения, включая искусственную вентиляцию легких.

Несмотря на крайне тяжелое состояние, врачи на протяжении нескольких недель боролись за его жизнь. Сейчас, по словам семьи, он постепенно начинает реагировать на лечение и остается под постоянным наблюдением.

Поддержка семьи и финансовая помощь

Родные пациента организовали сбор средств на лечение и реабилитацию. Они отмечают, что медицинские расходы оказались значительно выше ожидаемых и не полностью покрываются страховкой.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь