После планового визита к стоматологу мужчина лишился всех конечностей

В США обычный визит к стоматологу обернулся тяжелыми последствиями для пациента, который впал в кому и перенес ампутацию всех конечностей после развития септического шока, сообщает Lada.kz со ссылкой на LADBible .

В Соединенных Штатах мужчина столкнулся с редким и крайне тяжелым осложнением после планового визита к стоматологу. По данным местных СМИ, пациент пришел на обычный осмотр, однако уже в тот же день его состояние резко ухудшилось.

Во время приема у стоматолога у него выявили серьезное воспаление десен и кровоточивость. На первый взгляд, ситуация не выглядела критической, однако вскоре после визита у мужчины появились симптомы, напоминающие сильное вирусное заболевание.

Резкое ухудшение и госпитализация

По словам близких, уже в течение нескольких часов после посещения клиники пациент почувствовал резкое ухудшение состояния. У него поднялась температура, появилась слабость и признаки, похожие на грипп.

Мужчину срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали септический шок — опасное состояние, при котором инфекция стремительно распространяется по организму и может привести к отказу органов.

Состояние пациента быстро стало критическим, и его ввели в кому.

Борьба врачей за жизнь и тяжелые последствия

Медики были вынуждены применить радикальные меры, чтобы сохранить жизнь пациента. Из-за некроза тканей и распространения инфекции врачи провели серию ампутаций: были удалены обе ноги (одна ниже колена), левая рука и правая рука.

По информации семьи, у мужчины развилось редкое осложнение — пурпура фульминанс, которое сопровождается нарушением свертываемости крови и стремительным отмиранием тканей.

Версия семьи и возможная причина заражения

Близкие пациента считают, что инфекция могла попасть в кровоток через поврежденные десны во время стоматологического осмотра. Они отмечают, что до визита к врачу мужчина чувствовал себя нормально и вел активный образ жизни.

Эта версия пока не подтверждена официально, медики продолжают анализировать причины столь стремительного развития болезни.

Критическое состояние и дальнейшее лечение

Во время пребывания в больнице у пациента дважды останавливалось сердце, и его подключали к аппаратам жизнеобеспечения, включая искусственную вентиляцию легких.

Несмотря на крайне тяжелое состояние, врачи на протяжении нескольких недель боролись за его жизнь. Сейчас, по словам семьи, он постепенно начинает реагировать на лечение и остается под постоянным наблюдением.

Поддержка семьи и финансовая помощь

Родные пациента организовали сбор средств на лечение и реабилитацию. Они отмечают, что медицинские расходы оказались значительно выше ожидаемых и не полностью покрываются страховкой.