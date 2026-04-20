20.04.2026, 17:03

Назван неочевидный провокатор приступа мигрени

Новости Мира

Ученые выяснили, что приступы мигрени могут провоцировать не только привычные факторы, но и состояние окружающей среды — от загрязнения воздуха до погодных условий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: karel.mk.ru
Загрязнение воздуха как скрытый фактор риска

Исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве пришли к выводу, что ухудшение качества воздуха напрямую связано с ростом числа приступов мигрени. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

В рамках исследования ученые проанализировали данные о здоровье более семи тысяч человек, проживающих на юге Израиля. Наблюдение за участниками велось на протяжении примерно десяти лет. За это время специалисты сопоставляли случаи обращения за медицинской помощью из-за мигрени с уровнем загрязнения воздуха и погодными изменениями.

Выяснилось, что в периоды ухудшения экологической обстановки число приступов заметно увеличивается.

Как выхлопные газы влияют на организм

Особое внимание ученые уделили диоксиду азота (NO₂), который является одним из основных компонентов автомобильных выхлопов. Оказалось, что при росте его концентрации вероятность обращения за неотложной медицинской помощью из-за мигрени увеличивается на 41%.

Кроме того, влияние оказывают и природные факторы. Повышенная солнечная активность и уровень ультрафиолетового излучения увеличивают риск приступов примерно на 23%.

Долгосрочное воздействие: больше лекарств

Исследование показало, что постоянное пребывание в условиях загрязненного воздуха отражается и на течении заболевания.

Люди, регулярно подвергающиеся воздействию повышенного уровня NO₂, на 10% чаще нуждаются в медикаментах от мигрени. Аналогичный эффект наблюдается и при воздействии мелкодисперсных частиц PM2.5 — в этом случае потребность в лекарствах возрастает на 9%.

Погода усиливает эффект

Дополнительным фактором, усиливающим негативное влияние загрязнения, оказались погодные условия.

Жаркая и сухая погода делает выхлопные газы более опасными для организма, тогда как холод и высокая влажность усиливают воздействие мелких частиц. Таким образом, комбинация климатических и экологических факторов может значительно повышать риск возникновения приступов.

Связь есть, но не доказана причинность

Авторы исследования подчеркивают: полученные данные свидетельствуют о устойчивой взаимосвязи между загрязнением воздуха и мигренью, однако не доказывают прямую причинно-следственную зависимость.

Тем не менее результаты работы указывают на необходимость учитывать экологические факторы при профилактике заболевания, особенно в условиях ухудшающейся экологической обстановки.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь