20.04.2026, 18:17

Ночь желаний: стало известно, когда ожидается пик звездопада Лириды

Новости Мира

В ночь на 23 апреля 2026 года жители Земли смогут наблюдать пик метеорного потока Лириды — одного из самых ярких весенних звездопадов, с интенсивностью до 20 метеоров в час, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: ixbt.com
Фото: ixbt.com

Пик активности придется на одну ночь

Астрономы сообщили, что максимальная активность метеорного потока Лириды ожидается около 23:00 по московскому времени в ночь на 23 апреля. Именно в этот период наблюдатели смогут увидеть наибольшее количество «падающих звезд».

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, Лириды отличаются коротким, но выраженным пиком. Это означает, что наиболее зрелищный период длится относительно недолго, а в другие ночи активность заметно снижается.

Откуда берется звездопад Лириды

Метеорный поток Лириды связан с кометой Тэтчер, которая оставляет за собой поток частиц. Когда Земля проходит через этот космический «шлейф», частицы входят в атмосферу и сгорают, создавая яркие вспышки в небе.

Лириды считаются одним из старейших известных метеорных потоков, наблюдаемых человечеством. Их активность приходится на вторую половину апреля и ежегодно привлекает внимание астрономов-любителей.

Сколько метеоров можно увидеть

При идеальных условиях — ясном небе и отсутствии городской засветки — можно наблюдать до 20 метеоров в час. Однако реальное количество «падающих звезд», видимых невооруженным глазом, зависит от облачности, прозрачности атмосферы и места наблюдения.

Наиболее удачные условия складываются вдали от городов, где световое загрязнение минимально.

Как лучше наблюдать звездопад

Специалисты рекомендуют выделить для наблюдения хотя бы 30–60 минут. За это время можно увидеть несколько ярких вспышек и повысить шансы «поймать» метеор.

Отдельно отмечается, что для наблюдения не требуется телескоп или бинокль — достаточно открытого неба и терпения. Лучше всего выбрать темное место, лечь или удобно расположиться и наблюдать за небом без постоянного отвлечения.

Следующие звездные события после Лирид

Если наблюдение Лирид не удастся из-за погоды, следующий заметный метеорный поток ожидается уже 6 мая — это эта-Аквариды.

После этого наступит относительно спокойный период, который продлится до середины августа. Тогда в небе появится один из самых известных и мощных потоков года — Персеиды, традиционно привлекающий большое количество наблюдателей благодаря летним ночам и высокой активности.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь