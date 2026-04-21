18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.04.2026, 19:48

Врач объяснила, что на самом деле скрывается за состоянием, когда «продуло» шею

Новости Мира 0 281

Привычное объяснение резкой боли в шее фразой «меня продуло» не имеет ничего общего с официальной медициной и часто мешает вовремя распознать опасные патологии позвоночника, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: thepainsmith.com
Фото: thepainsmith.com

Истинная природа бытового недомогания

Многие привыкли считать, что резкая боль и невозможность повернуть голову — это прямое следствие холодного воздуха или открытого окна. Однако врачи подчеркивают, что термина «продуло шею» в международной классификации болезней не существует. По словам эксперта лаборатории «Гемотест», невролога Екатерины Демьяновской, за этим расхожим выражением чаще всего скрывается цервикальный миозит.

Это состояние представляет собой асептическое воспаление мышечной ткани, которое возникает не только из-за температурного воздействия, но и вследствие длительного статического напряжения. Работа в одной позе за монитором или неудачный сон на неудобной подушке создают идеальные условия для того, чтобы мышцы воспалились при малейшем контакте со сквозняком.

В таких случаях человек ощущает локальную скованность и болезненность, которая усиливается при попытке наклонить голову, но общее самочувствие остается в пределах нормы.

Когда боль в мышцах сигнализирует о поражении нервов

Ситуация становится значительно серьезнее, если дискомфорт в шейном отделе сопровождается симптомами, выходящими за рамки простого мышечного спазма. Неврологи предупреждают, что появление чувства «мурашек», онемения в пальцах или слабости в руках свидетельствует о вовлечении в патологический процесс нервной системы.

Под маской обычного переохлаждения могут скрываться такие тяжелые состояния, как радикулопатия или миелопатия. Эти диагнозы часто связаны с дегенеративными изменениями в позвоночнике, включая формирование межпозвоночных грыж или опасное сужение позвоночного канала. В подобных случаях воспалительный процесс затрагивает корешки спинного мозга, что требует немедленной диагностики и специфического лечения, а не простого отдыха в тепле.

Скрытая угроза самолечения и народных методов

Главная опасность популярного мифа о «продутой шее» заключается в попытках пациентов справиться с проблемой самостоятельно с помощью агрессивных методов. Интенсивное прогревание больного места грелками или горячей ванной может принести кратковременное облегчение, но в долгосрочной перспективе оно способно усилить отек и спровоцировать еще более мощное воспаление.

Неправильное использование обезболивающих препаратов также смазывает клиническую картину, из-за чего человек пропускает момент перехода болезни в хроническую стадию. Врачи настаивают на использовании «сухого тепла», например, обычного шерстяного шарфа, который обеспечивает мягкую терморегуляцию без риска осложнений, и призывают отказаться от резких манипуляций и массажа в острый период.

Алгоритм действий и «красные флаги» для пациента

В первые сорок восемь часов после появления боли крайне важно обеспечить шейному отделу максимальный покой, исключив резкие повороты и физические нагрузки. Если через три дня интенсивность боли не снижается, или она начинает мешать нормальному сну, это прямой повод для записи к специалисту.

Тревожными признаками, при которых визит к врачу нельзя откладывать, являются высокая температура, выраженное ограничение подвижности и потеря чувствительности в конечностях.

Для постановки точного диагноза современная медицина использует целый комплекс обследований: от рентгенографии и МРТ до электронейромиографии, которая позволяет оценить проводимость нервных импульсов и исключить необратимые повреждения тканей.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь