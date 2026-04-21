© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.04.2026, 15:20

Что происходит с мозгом во время гипноза

Новости Мира 0 455

Гипноз до сих пор окружён мифами и страхами, хотя в клинической практике он используется как метод психологической помощи. Психолог объяснила, как на самом деле работает гипнотерапия и почему она не имеет ничего общего с популярными сценическими шоу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Гипноз в медицине и на сцене — два разных явления

Клинический психолог и гипнотерапевт Ольга Гельман объясняет, что между эстрадным гипнозом и терапевтической практикой нет ничего общего.

По словам специалиста, сценические выступления построены на эффектных внушениях и элементах шоу, тогда как медицинский гипноз работает с внутренними психологическими процессами человека.

В терапии, как отмечает эксперт, основная задача — не управление человеком, а работа с его восприятием и эмоциональным опытом.

Как гипнотерапия влияет на психику

Гельман подчеркивает, что гипнотерапия может быть эффективной при тревожных расстройствах, панических атаках, хроническом напряжении, психосоматических проявлениях и повторяющихся негативных сценариях поведения.

Суть метода заключается в том, что человек не избегает травмирующий опыт, а постепенно «входит» в него в безопасном состоянии. Это позволяет переработать внутренние реакции и изменить эмоциональный отклик на уровне подсознания.

Эксперт объясняет, что такой подход помогает устранить не только симптомы, но и их первопричину, за счёт чего психологическое состояние человека может меняться более устойчиво.

Мифы о гипнозе: можно ли потерять контроль

Отдельно психолог развеяла распространённые заблуждения, связанные с гипнозом.

Одно из самых популярных — страх потерять контроль над собой. По словам специалиста, это невозможно: человек сохраняет осознанность и может в любой момент выйти из состояния расслабления.

Также ошибочным является представление о том, что из транса нельзя выйти самостоятельно. Гельман отмечает, что гипнотическое состояние всегда обратимо и контролируется самим человеком.

Ещё один миф связан с идеей «магического воздействия». На практике гипнотерапия не имеет ничего общего с мистикой и относится к направлению работы с вниманием, восприятием и психическими реакциями.

Когда гипноз применять нельзя

Несмотря на потенциал метода, существуют ограничения. Гипнотерапия не применяется при тяжёлых психических состояниях в острой фазе. В таких случаях работа возможна только в условиях медицинского стационара и под наблюдением специалистов.

Отдельное внимание эксперт обращает на квалификацию специалиста. По её словам, основной риск связан не с самим методом, а с непрофессиональным подходом. Важно, чтобы терапевт имел профильное образование в области клинической психологии или медицины, а также дополнительную специализацию по гипнотерапии.

Почему интерес к гипнозу растёт

В последние годы интерес к гипнотерапии усиливается на фоне роста тревожных расстройств и хронического стресса. Всё больше людей рассматривают этот метод как способ не только снять напряжение, но и глубже разобраться в причинах эмоциональных состояний.

Комментарии

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь