Опасное вещество нашли в твороге от двух белорусских производителей

Россельхознадзор сообщил о выявлении следов токсичного вещества в твороге двух белорусских производителей, поставляющих продукцию на российский рынок. Речь идёт о результатах лабораторного мониторинга молочной продукции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным Россельхознадзора, в ходе планового контроля молочной продукции, поступающей из Беларуси, были зафиксированы нарушения в твороге, произведённом компаниями «Савушкин продукт» и «Смолевичи молоко».
В образцах продукции специалисты обнаружили присутствие альбендазол сульфона — вещества, которое относится к метаболитам ветеринарного препарата. Результаты исследований были подтверждены в рамках мониторинговых проверок поставок на российский рынок.
После выявления нарушений российское ведомство направило официальные уведомления в ветеринарную службу Беларуси. В них содержится требование принять меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.
Подобные действия являются стандартной процедурой при обнаружении несоответствий в продукции, поступающей по международным каналам поставок.
Альбендазол сульфон — это метаболит противопаразитарного препарата альбендазола, который применяется в ветеринарии для обработки животных. При правильном использовании препарата он не должен попадать в пищевую продукцию.
Однако при нарушении сроков ожидания после обработки животных следовые количества вещества могут сохраняться в молоке и, соответственно, в молочных продуктах.
Именно поэтому действуют строгие правила контроля применения ветеринарных препаратов в животноводстве.
По оценкам специалистов, попадание следовых количеств подобных веществ в организм может быть нежелательным при регулярном употреблении.
Среди возможных реакций отмечаются аллергические проявления, нарушения работы пищеварительной системы, а при длительном воздействии — влияние на показатели крови. При этом разовые небольшие дозы, как правило, не рассматриваются как критически опасные, однако требуют строгого контроля качества продукции.
Выявление подобных случаев является частью системы надзора за безопасностью продуктов питания, особенно при трансграничных поставках. Ведомства продолжают мониторинг молочной продукции, поступающей из других стран, с целью предотвращения попадания на рынок товаров, не соответствующих требованиям безопасности.
Ситуация с белорусским творогом стала очередным поводом усилить контроль за соблюдением ветеринарных норм в производственной цепочке.
Комментарии0 комментарий(ев)