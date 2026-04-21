Опасное вещество нашли в твороге от двух белорусских производителей

Россельхознадзор сообщил о выявлении следов токсичного вещества в твороге двух белорусских производителей, поставляющих продукцию на российский рынок. Речь идёт о результатах лабораторного мониторинга молочной продукции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Какие продукты оказались в центре проверки

По данным Россельхознадзора, в ходе планового контроля молочной продукции, поступающей из Беларуси, были зафиксированы нарушения в твороге, произведённом компаниями «Савушкин продукт» и «Смолевичи молоко».

В образцах продукции специалисты обнаружили присутствие альбендазол сульфона — вещества, которое относится к метаболитам ветеринарного препарата. Результаты исследований были подтверждены в рамках мониторинговых проверок поставок на российский рынок.

Реакция надзорных органов

После выявления нарушений российское ведомство направило официальные уведомления в ветеринарную службу Беларуси. В них содержится требование принять меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

Подобные действия являются стандартной процедурой при обнаружении несоответствий в продукции, поступающей по международным каналам поставок.

Что представляет собой обнаруженное вещество

Альбендазол сульфон — это метаболит противопаразитарного препарата альбендазола, который применяется в ветеринарии для обработки животных. При правильном использовании препарата он не должен попадать в пищевую продукцию.

Однако при нарушении сроков ожидания после обработки животных следовые количества вещества могут сохраняться в молоке и, соответственно, в молочных продуктах.

Именно поэтому действуют строгие правила контроля применения ветеринарных препаратов в животноводстве.

Возможные последствия для здоровья

По оценкам специалистов, попадание следовых количеств подобных веществ в организм может быть нежелательным при регулярном употреблении.

Среди возможных реакций отмечаются аллергические проявления, нарушения работы пищеварительной системы, а при длительном воздействии — влияние на показатели крови. При этом разовые небольшие дозы, как правило, не рассматриваются как критически опасные, однако требуют строгого контроля качества продукции.

Контроль поставок и дальнейшие проверки

Выявление подобных случаев является частью системы надзора за безопасностью продуктов питания, особенно при трансграничных поставках. Ведомства продолжают мониторинг молочной продукции, поступающей из других стран, с целью предотвращения попадания на рынок товаров, не соответствующих требованиям безопасности.

Ситуация с белорусским творогом стала очередным поводом усилить контроль за соблюдением ветеринарных норм в производственной цепочке.