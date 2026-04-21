Увидят всё: США создают систему, от которой не скрыться

США разрабатывают новую концепцию воздушной разведки — запуск дальнобойных беспилотников прямо с самолетов ME-11B HADES, что может радикально изменить баланс в разведывательных операциях.

Фото: Bombardier

Американские военные намерены внедрить принципиально новую модель ведения разведки: беспилотники с дальностью свыше тысячи километров будут запускаться непосредственно с самолетов-разведчиков ME-11B HADES.

Как отмечает издание The War Zone, такая концепция позволит существенно снизить риски для пилотируемых платформ и одновременно расширить зону контроля.

Ключевая идея заключается в том, что самолет остается вне зоны поражения средств ПВО противника, а всю «опасную работу» выполняют беспилотные системы.

В Пентагоне прямо заявляют о масштабности амбиций: новая связка «самолет + дроны» должна обеспечить доступ к практически любой точке на планете. По словам представителя штаба армии США Эндрю Эванс, в будущем «никто не будет в безопасности» перед такими возможностями разведки.

На базе бизнес-джета: что известно о платформе

Основой для нового разведывательного комплекса стал дальнемагистральный самолет Bombardier Global 6500. Это гражданский бизнес-джет, который отличается высокой дальностью полета — более 12 тысяч километров — и способен развивать скорость около 956 км/ч.

Контракт на создание системы HADES выиграла компания Sierra Nevada Corporation. Первый прототип ME-11B должен пройти летные испытания уже в ближайшее время, а поставки в войска ожидаются до конца года.

Самолет получит современный комплекс разведывательного оборудования, включая радар с синтезированной апертурой ASARS-2B, ранее применявшийся на стратегических разведчиках U-2 Dragon Lady.

Кроме того, ME-11B оснастят развитой системой передачи данных, что позволит практически в реальном времени передавать информацию другим подразделениям.

Дроны, пилоны и «летающие ведомые»

Одной из ключевых особенностей проекта станет возможность запуска беспилотников прямо с самолета. Для этого на крыльях ME-11B предусмотрены специальные пилоны.

Предполагается, что речь идет не только о разведывательных БПЛА, но и о более сложных системах, включая так называемые «летающие ведомые» — автономные боевые аппараты программы Collaborative Combat Aircraft.

В перспективе экипаж сможет управлять целой группой беспилотников, распределяя задачи между ними — от разведки до нанесения ударов.

Почему это меняет правила игры

Использование дронов воздушного базирования позволяет решить сразу несколько задач.

Во-первых, самолеты-разведчики смогут действовать на безопасном удалении от зон поражения ПВО.

Во-вторых, отпадает необходимость в создании сверхдорогих малозаметных самолетов — часть функций берут на себя беспилотники.

В-третьих, повышается гибкость операций: один самолет способен контролировать огромные территории, используя «рои» дронов.

Таким образом, даже ограниченное количество таких машин может обеспечить значительное разведывательное преимущество.

Есть ли противодействие

Российские эксперты считают, что определенные средства защиты от подобных систем уже существуют.

По словам военного аналитика Юрий Кнутов, современные истребители, такие как Су-35, оснащены ракетами большой дальности, способными поражать цели на значительном расстоянии.

Кроме того, системы ПВО с радиусом действия до 300–400 километров могут вынудить такие самолеты держаться на удалении, что снижает эффективность разведки.

Тем не менее, появление дронов с дальностью более тысячи километров частично нивелирует это преимущество, позволяя США вести наблюдение, не входя в зону риска.

Перспективы: разведка без границ

Проект HADES демонстрирует переход к новой архитектуре военных операций, где ключевую роль играют связки пилотируемых и беспилотных систем.

Если программа будет реализована в полном объеме, США смогут существенно расширить возможности глобальной разведки, сократив риски для экипажей и увеличив оперативность получения данных.

В то же время это неизбежно приведет к развитию средств противодействия и усилению технологической гонки между ведущими военными державами.