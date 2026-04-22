18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.04.2026, 19:35

Сын Плющенко объяснил, почему не называет его отцом

Новости Мира

Сын Евгения Плющенко Егор Ермак откровенно рассказал о своих отношениях с известным фигуристом и объяснил, почему не называет его отцом, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Откровенное признание Ермака

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Егор Ермак — рассказал, что сознательно избегает обращения «папа» в адрес отца.

В интервью на YouTube-канале «Как есть» он признался, что ему комфортнее называть знаменитого фигуриста по имени.

По словам Ермака, такое решение связано с личными ощущениями и семейной ситуацией:

«Не хочется называть его отцом. Мне не нравилось, как ко мне относились и в данный момент относятся. Мне проще называть его Женей, потому что у меня есть отчим, и я его называю папой. Женя — человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — сказал он.

Семейная история и развод родителей

Егор Ермак родился в 2006 году в браке Евгения Плющенко с Марией Ермак. Однако уже в 2008 году родители расстались.

После развода мальчик остался жить с матерью и, как отмечается, носит её фамилию.

Со временем в его жизни появился отчим, которого он считает своим настоящим отцом и именно его называет «папой».

Кто такой Евгений Плющенко

Евгений Плющенко — один из самых титулованных фигуристов в истории спорта. Он является двукратным олимпийским чемпионом, победившим в 2006 году в одиночном катании и в 2014 году в командных соревнованиях.

Также в его активе серебряные медали Олимпийских игр 2002 и 2010 годов, три титула чемпиона мира и семь побед на чемпионатах Европы.

Несмотря на выдающуюся спортивную карьеру, личная жизнь спортсмена нередко становится предметом общественного внимания и обсуждений.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

