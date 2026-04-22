Сын Плющенко объяснил, почему не называет его отцом

Сын Евгения Плющенко Егор Ермак откровенно рассказал о своих отношениях с известным фигуристом и объяснил, почему не называет его отцом, сообщает Lada.kz.
Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Егор Ермак — рассказал, что сознательно избегает обращения «папа» в адрес отца.
В интервью на YouTube-канале «Как есть» он признался, что ему комфортнее называть знаменитого фигуриста по имени.
По словам Ермака, такое решение связано с личными ощущениями и семейной ситуацией:
«Не хочется называть его отцом. Мне не нравилось, как ко мне относились и в данный момент относятся. Мне проще называть его Женей, потому что у меня есть отчим, и я его называю папой. Женя — человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — сказал он.
Егор Ермак родился в 2006 году в браке Евгения Плющенко с Марией Ермак. Однако уже в 2008 году родители расстались.
После развода мальчик остался жить с матерью и, как отмечается, носит её фамилию.
Со временем в его жизни появился отчим, которого он считает своим настоящим отцом и именно его называет «папой».
Евгений Плющенко — один из самых титулованных фигуристов в истории спорта. Он является двукратным олимпийским чемпионом, победившим в 2006 году в одиночном катании и в 2014 году в командных соревнованиях.
Также в его активе серебряные медали Олимпийских игр 2002 и 2010 годов, три титула чемпиона мира и семь побед на чемпионатах Европы.
Несмотря на выдающуюся спортивную карьеру, личная жизнь спортсмена нередко становится предметом общественного внимания и обсуждений.
