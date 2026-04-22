Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
22.04.2026, 11:23

Врач объяснила, когда нужно удалять зубы мудрости

Новости Мира 0 410

Зубы мудрости могут долго не беспокоить, но при этом вызывать скрытые осложнения. Стоматолог объяснила, в каких случаях их лучше удалять и почему важно не откладывать диагностику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Зубы мудрости, или третьи моляры, считаются последними зубами, которые прорезываются у человека. Их появление связано с эволюционными изменениями: раньше они помогали пережёвывать более грубую пищу и компенсировали повышенную нагрузку на челюсть.

Однако в современных условиях они нередко становятся причиной стоматологических проблем, даже если внешне выглядят «спокойно».

Почему зубы мудрости растут неправильно

По словам стоматолога-хирурга, имплантолога и пародонтолога Виктории Сафроновой, примерно у 30–40% людей наблюдается неправильное положение зубов мудрости. Основная причина — нехватка места в челюсти.

В результате зуб может прорезываться частично, уходить в сторону или оставаться скрытым под десной. Такие особенности создают условия для развития осложнений, которые долгое время могут протекать бессимптомно.

Какие риски могут возникнуть

Даже при отсутствии боли зубы мудрости способны провоцировать ряд проблем. Среди наиболее распространённых — воспаление десны, развитие кариеса, а также повреждение соседних зубов.

Отдельную опасность представляет давление на рядом стоящие зубы, что может приводить к их смещению или постепенному разрушению. В некоторых случаях под такими зубами формируются кисты, которые обнаруживаются случайно при обследовании.

Специалист отмечает, что все эти процессы могут развиваться незаметно для пациента, что усложняет своевременное выявление проблемы.

Нужно ли удалять зубы мудрости заранее

Вопрос профилактического удаления остаётся индивидуальным. Если зуб прорезался правильно, не вызывает дискомфорта и не влияет на соседние зубы, его могут не трогать.

Однако в ряде случаев врачи рассматривают вариант удаления ещё до появления выраженных симптомов, чтобы предотвратить возможные осложнения в будущем.

Когда лучше проводить удаление

Оптимальным возрастом для удаления зубов мудрости считается период от 16 до 25 лет. В это время корни зубов ещё формируются не полностью, а костная ткань более мягкая, что облегчает процедуру и ускоряет восстановление.

Тем не менее окончательное решение принимается индивидуально и зависит от клинической картины каждого пациента.

Как принимается решение о лечении

Перед удалением проводится комплексная диагностика. Обычно это панорамный рентгеновский снимок или 3D-исследование, позволяющее оценить положение зуба, степень его прорезывания, наличие воспалительных процессов и возможных кист.

На основании полученных данных врач формирует индивидуальный план лечения и определяет, требуется ли удаление или возможно наблюдение.

Комментарии

