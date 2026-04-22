Неожиданное поведение пациентов удваивает риск инфаркта — врачи назвали ключевой фактор

Нарушение схемы лечения гипертонии может почти вдвое повысить риск инфаркта и инсульта, предупреждают специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: clinica-vasculara.ro

Пропуск лекарств оказался самостоятельным фактором риска

Несоблюдение назначенной врачом терапии при гипертонии существенно увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений. По оценкам специалистов, риск инфаркта и инсульта при нерегулярном приёме препаратов может вырасти примерно в 1,5–2 раза.

Медики подчёркивают, что речь идёт не просто о снижении эффективности лечения, а о самостоятельном факторе риска, который напрямую влияет на состояние сосудов и сердца.

Почему контроль давления зависит от дисциплины пациента

Гипертония требует постоянного контроля, и медикаментозная терапия является ключевым инструментом стабилизации артериального давления. Однако эффективность лечения резко снижается, если пациент пропускает приём лекарств или изменяет дозировку самостоятельно.

Врачи отмечают, что даже при наличии современных клинических рекомендаций, доступных препаратов и развитой медицинской системы результат лечения во многом зависит от того, насколько строго пациент следует назначенной схеме.

Медики: проблема носит глобальный характер

Специалисты обращают внимание, что низкая приверженность лечению наблюдается не только в одной стране, а носит международный характер. Многие пациенты игнорируют рекомендации до появления серьёзных симптомов, откладывая лечение «на потом».

По наблюдениям врачей, часть людей склонна недооценивать хронические заболевания, продолжая привычный образ жизни даже при наличии диагностированной гипертонии.

Почему игнорирование терапии опаснее, чем кажется

Медики подчёркивают, что контроль давления — это не разовая мера, а постоянный процесс. При нарушении схемы лечения сосудистая система остаётся под повышенной нагрузкой, что постепенно увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Врачи напоминают: даже незначительные пропуски лекарств могут со временем привести к серьёзным последствиям для здоровья.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь