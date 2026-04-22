18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.04.2026, 14:53

В Великобритании вводится пожизненный запрет на продажу сигарет всем, кто родился после 2008 года

Новости Мира 0 382

В Великобритании принят закон, который вводит пожизненный запрет на покупку сигарет для людей, родившихся после 1 января 2009 года. Документ уже прошел парламент и ожидает подписи монарха, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: nakanune.ru
Фото: nakanune.ru

Закон, который делит поколения

В Великобритании завершилось парламентское рассмотрение масштабной антитабачной инициативы, направленной на постепенное формирование общества, свободного от курения. Согласно принятому решению, граждане, родившиеся после 1 января 2009 года, никогда в жизни не смогут легально приобрести сигареты.

Фактически речь идет о долгосрочном запрете, который не ограничивает все население сразу, а постепенно «закрывает» доступ к табаку для новых поколений.

Цель — первое «безкурительное» поколение

Авторы инициативы заявляют, что ключевая задача закона — создать первое поколение, которое не столкнется с табачной зависимостью как с социально нормированным явлением.

По оценкам властей, ограничения затронут подростков, которым сейчас около 17 лет, а также всех младших граждан, для которых покупка сигарет станет невозможной на протяжении всей жизни.

Новые ограничения для вейпов и общественных мест

Отдельный блок закона касается электронных сигарет и мест их использования. Вейпинг запрещается в автомобилях, если там находятся дети, а также на детских площадках, возле школ и медицинских учреждений.

При этом часть пространств останется доступной: открытые террасы, пляжи и частные территории не попадают под запрет. Также допускается использование электронных сигарет в отдельных зонах возле больниц — как часть программ отказа от курения.

Политическая реакция и общественные споры

Министр здравоохранения и социального обеспечения Уэс Стритинг назвал решение историческим шагом для общественного здоровья и профилактики заболеваний.

В то же время бывший депутат от Консервативной партии Лорд Нейсби отметил, что закон вызвал серьезное недовольство в табачной отрасли и среди розничных продавцов, которые опасаются последствий для рынка.

Обсуждение инициативы сопровождалось широкой общественной дискуссией о балансе между свободой выбора и государственной политикой в сфере здоровья.

Когда закон вступит в силу

После завершения парламентских процедур документ направлен на финальное утверждение. Он вступит в силу после подписания монархом Карл III, который формально закрепит его статус закона.

Роль медиа и международный резонанс

О принятии инициативы сообщило издание BBC, подчеркнув, что подобный подход может стать одним из самых радикальных примеров долгосрочной антитабачной политики в мире.

Эксперты уже обсуждают, сможет ли модель Великобритании стать примером для других стран или останется уникальным социальным экспериментом.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь