В Великобритании вводится пожизненный запрет на продажу сигарет всем, кто родился после 2008 года

В Великобритании принят закон, который вводит пожизненный запрет на покупку сигарет для людей, родившихся после 1 января 2009 года. Документ уже прошел парламент и ожидает подписи монарха, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Закон, который делит поколения

В Великобритании завершилось парламентское рассмотрение масштабной антитабачной инициативы, направленной на постепенное формирование общества, свободного от курения. Согласно принятому решению, граждане, родившиеся после 1 января 2009 года, никогда в жизни не смогут легально приобрести сигареты.

Фактически речь идет о долгосрочном запрете, который не ограничивает все население сразу, а постепенно «закрывает» доступ к табаку для новых поколений.

Цель — первое «безкурительное» поколение

Авторы инициативы заявляют, что ключевая задача закона — создать первое поколение, которое не столкнется с табачной зависимостью как с социально нормированным явлением.

По оценкам властей, ограничения затронут подростков, которым сейчас около 17 лет, а также всех младших граждан, для которых покупка сигарет станет невозможной на протяжении всей жизни.

Новые ограничения для вейпов и общественных мест

Отдельный блок закона касается электронных сигарет и мест их использования. Вейпинг запрещается в автомобилях, если там находятся дети, а также на детских площадках, возле школ и медицинских учреждений.

При этом часть пространств останется доступной: открытые террасы, пляжи и частные территории не попадают под запрет. Также допускается использование электронных сигарет в отдельных зонах возле больниц — как часть программ отказа от курения.

Политическая реакция и общественные споры

Министр здравоохранения и социального обеспечения Уэс Стритинг назвал решение историческим шагом для общественного здоровья и профилактики заболеваний.

В то же время бывший депутат от Консервативной партии Лорд Нейсби отметил, что закон вызвал серьезное недовольство в табачной отрасли и среди розничных продавцов, которые опасаются последствий для рынка.

Обсуждение инициативы сопровождалось широкой общественной дискуссией о балансе между свободой выбора и государственной политикой в сфере здоровья.

Когда закон вступит в силу

После завершения парламентских процедур документ направлен на финальное утверждение. Он вступит в силу после подписания монархом Карл III, который формально закрепит его статус закона.

Роль медиа и международный резонанс

О принятии инициативы сообщило издание BBC, подчеркнув, что подобный подход может стать одним из самых радикальных примеров долгосрочной антитабачной политики в мире.

Эксперты уже обсуждают, сможет ли модель Великобритании стать примером для других стран или останется уникальным социальным экспериментом.