Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
22.04.2026, 19:56

Названа неожиданная причина старения во сне

Новости Мира 0 293

Положение тела во время сна может влиять на состояние кожи и способствовать появлению ранних морщин, предупредила врач-косметолог, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ritual-reestr.ru

Как сон влияет на кожу лица

Привычная поза сна может оказаться не такой безобидной для внешности, как принято считать. По словам врача-косметолога «СМ-Косметология», кандидата медицинских наук Екатерины Шадриной, длительное давление лица о подушку способно запускать процессы, которые со временем приводят к формированию морщин.

Специалист отмечает, что речь идет не о мимических изменениях, а о механическом воздействии на ткани кожи.

Как формируются «заломы сна»

Во время сна лицо может находиться в состоянии постоянного сдавления в течение 6–8 часов. Это приводит к появлению так называемых заломов сна.

Как пояснила врач, сначала такие изменения носят временный характер и исчезают после пробуждения. Однако при регулярном повторении и с возрастным снижением выработки коллагена кожа теряет способность быстро восстанавливаться, и следы постепенно становятся постоянными.

Какие зоны лица страдают больше всего

Наиболее уязвимыми оказываются участки с тонкой кожей. Среди них область вокруг глаз, щеки, носогубная зона и зона декольте.

По словам специалиста, постоянное давление ухудшает микроциркуляцию и замедляет лимфоотток. В результате могут появляться отечность, тусклый оттенок кожи и снижение ее тонуса, что визуально делает лицо более уставшим.

Влияние на симметрию лица

Отдельное внимание врач обращает на то, что привычка спать на одной стороне может со временем влиять на симметрию лица. Неравномерная нагрузка приводит к тому, что одна сторона лица может выглядеть более уставшей и склонной к возрастным изменениям.

При этом косметолог подчеркивает, что заметный эффект формируется не сразу, а при многолетнем и систематическом воздействии.

Как снизить риски для кожи

С точки зрения профилактики наиболее благоприятной позой считается сон на спине. В этом положении кожа не подвергается сдавлению, а кровообращение и лимфоток остаются более стабильными.

Если изменить привычную позу сложно, можно уменьшить негативное влияние. Врач рекомендует использовать гладкие наволочки, которые снижают трение, а также подбирать подушки, минимизирующие деформацию лица во время сна. Дополнительно важную роль играет базовый уход за кожей — увлажнение и защита от ультрафиолета помогают повысить ее устойчивость к внешним факторам.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь