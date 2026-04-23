Названа неожиданная причина старения во сне

Положение тела во время сна может влиять на состояние кожи и способствовать появлению ранних морщин, предупредила врач-косметолог, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Как сон влияет на кожу лица

Привычная поза сна может оказаться не такой безобидной для внешности, как принято считать. По словам врача-косметолога «СМ-Косметология», кандидата медицинских наук Екатерины Шадриной, длительное давление лица о подушку способно запускать процессы, которые со временем приводят к формированию морщин.

Специалист отмечает, что речь идет не о мимических изменениях, а о механическом воздействии на ткани кожи.

Как формируются «заломы сна»

Во время сна лицо может находиться в состоянии постоянного сдавления в течение 6–8 часов. Это приводит к появлению так называемых заломов сна.

Как пояснила врач, сначала такие изменения носят временный характер и исчезают после пробуждения. Однако при регулярном повторении и с возрастным снижением выработки коллагена кожа теряет способность быстро восстанавливаться, и следы постепенно становятся постоянными.

Какие зоны лица страдают больше всего

Наиболее уязвимыми оказываются участки с тонкой кожей. Среди них область вокруг глаз, щеки, носогубная зона и зона декольте.

По словам специалиста, постоянное давление ухудшает микроциркуляцию и замедляет лимфоотток. В результате могут появляться отечность, тусклый оттенок кожи и снижение ее тонуса, что визуально делает лицо более уставшим.

Влияние на симметрию лица

Отдельное внимание врач обращает на то, что привычка спать на одной стороне может со временем влиять на симметрию лица. Неравномерная нагрузка приводит к тому, что одна сторона лица может выглядеть более уставшей и склонной к возрастным изменениям.

При этом косметолог подчеркивает, что заметный эффект формируется не сразу, а при многолетнем и систематическом воздействии.

Как снизить риски для кожи

С точки зрения профилактики наиболее благоприятной позой считается сон на спине. В этом положении кожа не подвергается сдавлению, а кровообращение и лимфоток остаются более стабильными.

Если изменить привычную позу сложно, можно уменьшить негативное влияние. Врач рекомендует использовать гладкие наволочки, которые снижают трение, а также подбирать подушки, минимизирующие деформацию лица во время сна. Дополнительно важную роль играет базовый уход за кожей — увлажнение и защита от ультрафиолета помогают повысить ее устойчивость к внешним факторам.