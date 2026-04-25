Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Трамп ужесточает наказания: в США ускорят смертные казни и разрешат расстрел

Новости Мира 0 468

Министерство юстиции США заявило о восстановлении и усилении практики смертной казни, включая расширение способов исполнения приговоров и ускорение процедур, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Pixabay

Новый курс на применение смертной казни

Министерство юстиции США объявило о принятии комплекса мер, направленных на усиление применения смертной казни на федеральном уровне. Решения приняты в рамках указа, подписанного президентом Дональдом Трампом в первый день его пребывания в должности, согласно которому ведомству поручено приоритетно добиваться назначения высшей меры наказания и обеспечивать ее исполнение в целях защиты общественной безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что предпринимаемые шаги призваны восстановить практику вынесения и исполнения законных смертных приговоров. В частности, речь идет о создании условий для проведения казней после завершения всех этапов обжалования со стороны осужденных.

Какие меры уже приняты

Среди ключевых решений – возвращение протокола смертной казни посредством смертельной инъекции, который применялся в период первой администрации Дональда Трампа. В качестве основного вещества используется пентобарбитал.

Также принято решение расширить перечень способов исполнения приговоров. Помимо инъекций, рассматривается применение расстрела. Параллельно власти намерены упростить внутренние процедуры, чтобы ускорить рассмотрение дел, связанных с назначением смертной казни.

В министерстве юстиции считают, что такие меры направлены на предотвращение наиболее тяжких преступлений, обеспечение справедливости для жертв и их семей, а также на сокращение сроков ожидания исполнения приговоров.

Критика предыдущей администрации

В заявлении ведомства отмечается, что ранее министерство юстиции, возглавляемое генеральным прокурором Мерриком Гарландом при администрации Джо Байдена, существенно изменило подход к применению смертной казни.

В частности, был введен бессрочный мораторий на исполнение смертных приговоров, основанный на выводах о возможном причинении «излишних страданий» при использовании пентобарбитала. Кроме того, в ряде дел, включая преступления с участием террористов, убийства детей и нападения на сотрудников правоохранительных органов, ведомство отказывалось добиваться назначения смертной казни, несмотря на рекомендации прокуроров.

Также сообщается, что ряд ранее санкционированных дел был прекращен, а 37 из 40 осужденных к смертной казни получили смягчение приговоров. При этом, как утверждается, не во всех случаях учитывалось мнение семей жертв.

Возобновление практики и новые обвиняемые

В рамках нового курса ведомство отменило мораторий на федеральные казни и санкционировало добиваться назначения смертной казни в отношении 44 обвиняемых. Уже утверждены решения по девяти из них, включая троих предполагаемых участников группировки MS-13, двое из которых являются нелегальными мигрантами и обвиняются в убийстве федерального свидетеля.

Дополнительные шаги для реформирования системы

В ведомстве также сообщили о публикации доклада «О восстановлении и усилении федеральной смертной казни», в котором сделан вывод о соответствии использования пентобарбитала требованиям Восьмой поправки к Конституции США.

Федеральному бюро тюрем поручено восстановить действовавший ранее протокол казней, расширить способы их проведения, а также изучить возможность переноса или расширения федерального блока смертников либо строительства нового объекта для исполнения приговоров.

Планы на ближайшее время

В ближайшие недели министерство юстиции намерено рассмотреть возможность упрощения процедуры рассмотрения федеральных жалоб по делам о смертной казни на уровне штатов. Предполагается, что это позволит сократить сроки между вынесением приговора и его исполнением на несколько лет.

Также планируется ввести правило, согласно которому осужденные к смертной казни не смогут подавать прошения о помиловании до завершения всех судебных процедур, включая апелляции и первые этапы обжалования.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь