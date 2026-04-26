26.04.2026, 18:03

Стало известно, кому достанется наследство Алексея Пиманова

Новости Мира 0 383

Стало известно, как может быть распределено наследство режиссера и телеведущего Алексея Пиманова, включая его имущество и права на проекты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кто может претендовать на наследство

По словам юриста Александра Хаминского, в число основных наследников входят трое детей Алексея Пиманова и его супруга Ольга Погодина. Речь идет о двух детях от первого брака и дочери, которую он удочерил во втором браке.

Эксперт отметил, что ключевую роль в распределении имущества может сыграть наличие или отсутствие завещания, а также юридически оформленные разделы имущества после предыдущих браков.

Влияние браков на раздел имущества

Юрист пояснил, что у Пиманова было несколько брачных периодов, и каждый из них может повлиять на итоговое наследственное дело.

Если в рамках предыдущих разводов не был окончательно разделен имущественный массив, бывшие супруги также могут иметь право на часть совместно нажитого имущества. Эти доли, в свою очередь, не всегда входят в наследственную массу.

Как будет делиться имущество

По общему правилу, если завещание отсутствует, наследство распределяется между наследниками первой очереди. К ним относятся супруг, дети и родители умершего.

В таком случае половина имущества, нажитого в последнем браке, может быть включена в наследственную массу и разделена между всеми законными наследниками в равных долях.

Что известно об имуществе Пиманова

Из открытых источников следует, что телеведущий оставил после себя значительные активы, включая недвижимость в Москве и авторские права на телевизионные и кинопроекты.

При этом часть имущества связана с его личной и семейной историей. Так, коттедж в Можайском районе Москвы, где он проживал с супругой Ольгой Погодиной, являлся добрачной собственностью актрисы.

Кроме того, загородный дом в Подмосковье был построен во втором браке и после развода остался у бывшей супруги Валентины Ждановой.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь