Десятки человек погибли в битве за колодец с водой

На востоке Чада конфликт из-за доступа к колодцу перерос в масштабное столкновение между двумя общинами и привел к десяткам жертв, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tchad Infos.

Конфликт из-за воды перерос в трагедию

В восточной части Чада произошла массовая гибель людей в результате спора за доступ к колодцу. По данным местных властей, столкновение между двумя семьями переросло в более широкий конфликт между общинами.

Инцидент произошел в деревне Иготе, где напряженность из-за водных ресурсов давно остается одной из ключевых проблем региона.

По предварительной информации, спор начался между двумя людьми, которые не смогли договориться о доступе к источнику воды. Ситуация быстро вышла из-под контроля и переросла в массовое столкновение.

В результате конфликта, по данным местных источников, погибли не менее 42 человек, еще около десяти получили ранения различной степени тяжести.

Причины напряженности в регионе

Восточные провинции Чада уже длительное время сталкиваются с нехваткой ресурсов, прежде всего воды и пастбищ. Дополнительное давление на регион оказывает приток беженцев, спасающихся от вооруженного конфликта в Судане.

На этом фоне доступ к ключевым ресурсам становится частым поводом для межобщинных конфликтов, которые нередко перерастают в насилие.

Хроническая проблема конфликтов за ресурсы

Эксперты отмечают, что подобные столкновения в регионе происходят регулярно. Речь идет не только о воде, но также о земле и скоте — основных ресурсах для местного населения.

По оценкам международных организаций, в период с 2021 по 2024 годы в результате межобщинных конфликтов в стране погибли более тысячи человек, а еще около двух тысяч получили ранения.

Ситуация остается напряженной

Несмотря на предпринимаемые меры, проблема доступа к базовым ресурсам в регионе остается острой. Инцидент в деревне Иготе стал очередным подтверждением того, насколько быстро локальный спор может перерасти в масштабную трагедию.