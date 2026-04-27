27.04.2026, 07:11

Десятки человек погибли в битве за колодец с водой

Новости Мира 0 754

На востоке Чада конфликт из-за доступа к колодцу перерос в масштабное столкновение между двумя общинами и привел к десяткам жертв, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tchad Infos.

Конфликт из-за воды перерос в трагедию

В восточной части Чада произошла массовая гибель людей в результате спора за доступ к колодцу. По данным местных властей, столкновение между двумя семьями переросло в более широкий конфликт между общинами.

Инцидент произошел в деревне Иготе, где напряженность из-за водных ресурсов давно остается одной из ключевых проблем региона.

По предварительной информации, спор начался между двумя людьми, которые не смогли договориться о доступе к источнику воды. Ситуация быстро вышла из-под контроля и переросла в массовое столкновение.

В результате конфликта, по данным местных источников, погибли не менее 42 человек, еще около десяти получили ранения различной степени тяжести.

Причины напряженности в регионе

Восточные провинции Чада уже длительное время сталкиваются с нехваткой ресурсов, прежде всего воды и пастбищ. Дополнительное давление на регион оказывает приток беженцев, спасающихся от вооруженного конфликта в Судане.

На этом фоне доступ к ключевым ресурсам становится частым поводом для межобщинных конфликтов, которые нередко перерастают в насилие.

Хроническая проблема конфликтов за ресурсы

Эксперты отмечают, что подобные столкновения в регионе происходят регулярно. Речь идет не только о воде, но также о земле и скоте — основных ресурсах для местного населения.

По оценкам международных организаций, в период с 2021 по 2024 годы в результате межобщинных конфликтов в стране погибли более тысячи человек, а еще около двух тысяч получили ранения.

Ситуация остается напряженной

Несмотря на предпринимаемые меры, проблема доступа к базовым ресурсам в регионе остается острой. Инцидент в деревне Иготе стал очередным подтверждением того, насколько быстро локальный спор может перерасти в масштабную трагедию.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь