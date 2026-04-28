Смартфон впервые получил систему охлаждения от компьютера

Компания Infinix выпустила игровой смартфон GT 50 Pro, который получил полноценную систему водяного охлаждения, ранее характерную только для персональных компьютеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Новый уровень охлаждения в мобильных устройствах

Китайский производитель Infinix представил смартфон GT 50 Pro, который стал одной из самых необычных новинок в сегменте игровых устройств. Главной особенностью модели стала система охлаждения, выполненная по принципу, близкому к решениям, используемым в игровых персональных компьютерах.

Ранее в смартфонах применялись только упрощенные методы теплоотвода, включая испарительные камеры и графитовые слои. Однако новая модель получила полноценную жидкостную систему, что стало заметным шагом вперед в развитии мобильной инженерии.

Как устроена система водяного охлаждения

В основе конструкции GT 50 Pro находится увеличенная испарительная камера, дополненная миниатюрным насосом. Именно он отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости внутри корпуса устройства.

По данным компании, насос обеспечивает подачу жидкости с производительностью около 6,5 миллилитра в минуту. Это позволяет эффективно отводить тепло от ключевых компонентов смартфона, снижая риск перегрева при высокой нагрузке, особенно во время игр и ресурсоемких задач.

Отдельной особенностью конструкции стали прозрачные каналы на задней панели устройства. Через них можно наблюдать движение жидкости, что делает технологическое решение не только функциональным, но и визуально заметным.

Игровая направленность и технические характеристики

Infinix GT 50 Pro позиционируется как смартфон для мобильных игр и требовательных задач. Устройство получило процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, рассчитанный на высокую производительность и стабильную работу под нагрузкой.

Экран смартфона имеет диагональ 6,78 дюйма и поддерживает частоту обновления 144 Гц, что обеспечивает более плавное отображение динамичного контента. Пиковая яркость дисплея достигает 4500 нит, что делает изображение читаемым даже при ярком внешнем освещении.

Аккумулятор и автономность

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч, что относится к числу увеличенных показателей для игровых устройств. Такой объем батареи рассчитан на продолжительные игровые сессии и интенсивное использование без частой подзарядки.

При этом компания пока не раскрывает стоимость устройства и сроки его выхода на различных рынках.

Значение новинки для индустрии

Появление GT 50 Pro может стать важным этапом в развитии игровых смартфонов. Использование полноценной системы жидкостного охлаждения выводит мобильные устройства на новый уровень с точки зрения инженерных решений.

Эксперты отмечают, что такие технологии могут стать основой для будущих флагманов в игровом сегменте, где стабильность температуры становится ключевым фактором производительности.