18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.8
541.21
6.13
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.04.2026, 19:53

Смартфон впервые получил систему охлаждения от компьютера

Новости Мира 0 483

Компания Infinix выпустила игровой смартфон GT 50 Pro, который получил полноценную систему водяного охлаждения, ранее характерную только для персональных компьютеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: Bashar Creates / Reuters

Новый уровень охлаждения в мобильных устройствах

Китайский производитель Infinix представил смартфон GT 50 Pro, который стал одной из самых необычных новинок в сегменте игровых устройств. Главной особенностью модели стала система охлаждения, выполненная по принципу, близкому к решениям, используемым в игровых персональных компьютерах.

Ранее в смартфонах применялись только упрощенные методы теплоотвода, включая испарительные камеры и графитовые слои. Однако новая модель получила полноценную жидкостную систему, что стало заметным шагом вперед в развитии мобильной инженерии.

Как устроена система водяного охлаждения

В основе конструкции GT 50 Pro находится увеличенная испарительная камера, дополненная миниатюрным насосом. Именно он отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости внутри корпуса устройства.

По данным компании, насос обеспечивает подачу жидкости с производительностью около 6,5 миллилитра в минуту. Это позволяет эффективно отводить тепло от ключевых компонентов смартфона, снижая риск перегрева при высокой нагрузке, особенно во время игр и ресурсоемких задач.

Отдельной особенностью конструкции стали прозрачные каналы на задней панели устройства. Через них можно наблюдать движение жидкости, что делает технологическое решение не только функциональным, но и визуально заметным.

Игровая направленность и технические характеристики

Infinix GT 50 Pro позиционируется как смартфон для мобильных игр и требовательных задач. Устройство получило процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, рассчитанный на высокую производительность и стабильную работу под нагрузкой.

Экран смартфона имеет диагональ 6,78 дюйма и поддерживает частоту обновления 144 Гц, что обеспечивает более плавное отображение динамичного контента. Пиковая яркость дисплея достигает 4500 нит, что делает изображение читаемым даже при ярком внешнем освещении.

Аккумулятор и автономность

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч, что относится к числу увеличенных показателей для игровых устройств. Такой объем батареи рассчитан на продолжительные игровые сессии и интенсивное использование без частой подзарядки.

При этом компания пока не раскрывает стоимость устройства и сроки его выхода на различных рынках.

Значение новинки для индустрии

Появление GT 50 Pro может стать важным этапом в развитии игровых смартфонов. Использование полноценной системы жидкостного охлаждения выводит мобильные устройства на новый уровень с точки зрения инженерных решений.

Эксперты отмечают, что такие технологии могут стать основой для будущих флагманов в игровом сегменте, где стабильность температуры становится ключевым фактором производительности.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь