Мигрант напал на трехлетнюю девочку и вырвал ей зубы на глазах у матери

В США задержан гражданин Индии, подозреваемый в жестоком нападении на женщину и её трёхлетнюю дочь в парке Сан-Антонио (штат Техас). Ребёнок был госпитализирован, полиция расследует обстоятельства произошедшего, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Star.
Инцидент произошёл 18 апреля в парке Эспада в Сан-Антонио. По данным местных СМИ, 24-летний мужчина напал на женщину и её малолетнюю дочь, когда они находились на прогулке.
Сообщается, что нападение произошло внезапно после того, как мать с ребёнком посетили общественный туалет. Свидетели утверждают, что злоумышленник находился в неадекватном состоянии и проявлял признаки сильного психоэмоционального возбуждения.
По информации следствия, мужчина сначала напал на женщину, нанеся ей удары и схватив за волосы. После этого он переключился на ребёнка, повалив девочку на землю и причинив ей серьёзные травмы лица.
Очевидцы происшествия вмешались и смогли удерживать нападавшего до прибытия полиции. Это позволило предотвратить дальнейшее развитие инцидента.
Задержанным оказался 24-летний гражданин Индии Атарву Вьяса. По данным правоохранительных органов, он прибыл в США по студенческой визе в 2023 году, однако позже его статус был аннулирован — в апреле 2025 года.
Также сообщается, что ранее он уже попадал в поле зрения полиции и был задержан за агрессивное поведение на территории кампуса Техасского университета.
Следствие рассматривает несколько факторов, которые могли повлиять на поведение подозреваемого. По предварительной информации, перед нападением он мог употребить концентрированные продукты каннабиса, которые в отдельных случаях способны вызывать острые психические реакции, включая потерю контроля над поведением.
Окончательные выводы о его состоянии на момент инцидента будут сделаны после экспертиз.
Трёхлетняя девочка была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь. Состояние ребёнка оценивается как требующее длительного восстановления.
Семья пострадавшей начала сбор средств на лечение и реабилитацию через платформу GoFundMe. Родные заявляют, что ребёнку потребуется продолжительная медицинская и психологическая поддержка.
Атарву Вьясе предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений ребёнку, нападении и незаконном пребывании на территории США. Расследование продолжается, следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
