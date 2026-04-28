Мигрант напал на трехлетнюю девочку и вырвал ей зубы на глазах у матери

В США задержан гражданин Индии, подозреваемый в жестоком нападении на женщину и её трёхлетнюю дочь в парке Сан-Антонио (штат Техас). Ребёнок был госпитализирован, полиция расследует обстоятельства произошедшего, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Star .

Нападение в городском парке Техаса

Инцидент произошёл 18 апреля в парке Эспада в Сан-Антонио. По данным местных СМИ, 24-летний мужчина напал на женщину и её малолетнюю дочь, когда они находились на прогулке.

Сообщается, что нападение произошло внезапно после того, как мать с ребёнком посетили общественный туалет. Свидетели утверждают, что злоумышленник находился в неадекватном состоянии и проявлял признаки сильного психоэмоционального возбуждения.

Жестокое нападение на мать и ребёнка

По информации следствия, мужчина сначала напал на женщину, нанеся ей удары и схватив за волосы. После этого он переключился на ребёнка, повалив девочку на землю и причинив ей серьёзные травмы лица.

Очевидцы происшествия вмешались и смогли удерживать нападавшего до прибытия полиции. Это позволило предотвратить дальнейшее развитие инцидента.

Личность подозреваемого и прошлые инциденты

Задержанным оказался 24-летний гражданин Индии Атарву Вьяса. По данным правоохранительных органов, он прибыл в США по студенческой визе в 2023 году, однако позже его статус был аннулирован — в апреле 2025 года.

Также сообщается, что ранее он уже попадал в поле зрения полиции и был задержан за агрессивное поведение на территории кампуса Техасского университета.

Версия следствия и возможные причины

Следствие рассматривает несколько факторов, которые могли повлиять на поведение подозреваемого. По предварительной информации, перед нападением он мог употребить концентрированные продукты каннабиса, которые в отдельных случаях способны вызывать острые психические реакции, включая потерю контроля над поведением.

Окончательные выводы о его состоянии на момент инцидента будут сделаны после экспертиз.

Состояние пострадавших и реакция семьи

Трёхлетняя девочка была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь. Состояние ребёнка оценивается как требующее длительного восстановления.

Семья пострадавшей начала сбор средств на лечение и реабилитацию через платформу GoFundMe. Родные заявляют, что ребёнку потребуется продолжительная медицинская и психологическая поддержка.

Подозреваемому предъявлены обвинения

Атарву Вьясе предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений ребёнку, нападении и незаконном пребывании на территории США. Расследование продолжается, следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.