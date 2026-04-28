Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
28.04.2026, 09:45

Назван популярный напиток, который «выключает» сон

Новости Мира 0 363

Энергетические напитки способны не только взбодрить, но и серьезно ухудшить качество сна, влияя на нервную систему и естественные биоритмы организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Кофеин блокирует естественный механизм засыпания

Энергетические напитки часто воспринимаются как быстрый способ повысить работоспособность и справиться с усталостью. Однако, как отмечают врачи, их регулярное употребление может стать одной из распространенных причин нарушений сна.

Терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия пояснил, что основной действующий компонент большинства энергетиков — кофеин в высоких дозировках. Он блокирует аденозин — вещество, которое отвечает за чувство усталости и запускает естественный процесс засыпания.

По словам специалиста, именно это вмешательство в природные механизмы организма приводит к тому, что человек перестает ощущать сонливость вовремя. При этом действие кофеина может сохраняться до 6–8 часов, а у некоторых людей — еще дольше, что делает вечерний отдых особенно уязвимым.

Сахар и стимуляторы усиливают эффект «ложной бодрости»

Помимо кофеина, энергетики содержат сахар и дополнительные стимулирующие компоненты. Как отмечает врач, высокая концентрация сахара вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови.

После кратковременного подъема энергии следует столь же быстрое падение, которое сопровождается усталостью, раздражительностью и снижением концентрации. Это состояние нередко провоцирует повторное употребление стимуляторов, формируя замкнутый цикл.

Организм работает «в долг», а не получает энергию

Медики подчеркивают, что энергетики не создают энергию в физиологическом смысле. Они лишь временно мобилизуют внутренние ресурсы организма, создавая эффект искусственной бодрости.

После такого воздействия наступает фаза истощения, которая часто отражается на качестве сна. Человек может сталкиваться с трудностями при засыпании, поверхностным сном и ощущением разбитости по утрам.

Влияние на нервную систему и уровень тревожности

Энергетические напитки также воздействуют на нервную систему. По словам Шоты Каландии, они могут повышать уровень тревожности, вызывать учащенное сердцебиение и усиливать внутреннее напряжение.

В таком состоянии организму сложнее перейти в фазу расслабления, необходимую для полноценного засыпания. Это делает вечерний отдых менее восстановительным даже при достаточной продолжительности сна.

Опасность употребления во второй половине дня

Особое внимание врач обратил на время употребления энергетиков. Наибольший негативный эффект наблюдается при их приеме во второй половине дня.

Даже если человек считает, что привык к кофеину и не ощущает его стимуляции, это не означает, что влияние на сон отсутствует. Нередко пациенты связывают бессонницу со стрессом или использованием гаджетов, хотя одной из ключевых причин могут быть именно стимуляторы.

Вывод врача

Специалист подчеркивает, что энергетики дают лишь кратковременный эффект бодрости, но в долгосрочной перспективе способны нарушать естественные биоритмы организма.

Для сохранения нормальной работоспособности и здорового сна важно не заменять отдых стимуляторами. Иначе организм постепенно переходит в состояние хронического переутомления, которое отражается на самочувствии и качестве жизни.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь