Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
28.04.2026, 18:04

ОАЭ объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и соглашения ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение прекратить участие в ОПЕК и формате ОПЕК+. Об этом сообщило государственное агентство WAM. Согласно опубликованной информации, выход страны из нефтяного альянса начнет действовать с 1 мая 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
© РИА Новости / Кирилл Зыков

Официальное решение Абу-Даби

В заявлении подчеркивается, что данный шаг является частью долгосрочной экономической стратегии государства и направлен на пересмотр подходов к энергетической политике и международному сотрудничеству в нефтяной сфере.

Долгая история участия в ОПЕК

ОАЭ были членом Организации стран-экспортеров нефти с 1967 года, то есть почти шесть десятилетий оставались частью одного из ключевых игроков мирового нефтяного рынка.

За это время страна прошла путь от регионального экспортера до одного из влиятельных участников глобального энергетического сектора, активно участвующего в формировании квот и координации добычи нефти в рамках организации.

Что такое ОПЕК и ОПЕК+

Организация стран-экспортеров нефти была создана в 1960 году с целью координации нефтяной политики и регулирования объемов добычи между странами-участницами. В настоящее время в состав ОПЕК входят, в частности, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Алжир и ряд других государств.

Формат ОПЕК+ включает страны, которые не являются членами организации, но участвуют в совместных соглашениях по стабилизации рынка нефти. Среди них — Россия, Казахстан, Азербайджан, Бразилия, Мексика, Оман и другие государства.

Эти страны координируют действия, включая добровольное сокращение или увеличение добычи, чтобы влиять на баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти.

Возможные последствия для нефтяного рынка

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может стать одним из наиболее значимых событий на энергетическом рынке последних лет. Страна является крупным производителем нефти и важным участником соглашений по регулированию добычи.

Эксперты ожидают, что решение Абу-Даби может повлиять на структуру будущих договоренностей внутри нефтяного альянса, а также на баланс сил среди крупнейших производителей энергоресурсов.

При этом официальных заявлений о дальнейших шагах в нефтяной политике ОАЭ пока не представлено, и рынку предстоит оценить долгосрочные последствия этого решения.

