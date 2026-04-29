Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.04.2026, 20:22

Рыжие захватят планету: ученые нашли неожиданный эволюционный сигнал

Новости Мира 0 255

Рыжий цвет волос может стать значительно более распространённым в будущем благодаря естественному отбору, считают ученые. К такому выводу пришли исследователи Гарвардского университета, изучившие древние и современные генетические данные, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: freepik

Масштабное исследование ДНК древних и современных людей

Ученые проанализировали ДНК более 15,8 тысячи древних человеческих останков и свыше 6 тысяч современных образцов, собранных в Западной Евразии и на Ближнем Востоке. Цель работы заключалась в том, чтобы определить, какие генетические варианты на протяжении тысячелетий становились более распространенными в популяциях.

В результате исследования специалисты выявили 479 вариантов генов, которые в разные исторические периоды оказывались «выгодными» с точки зрения естественного отбора.

Какие гены оказались под влиянием естественного отбора

Среди обнаруженных вариантов — не только гены, связанные с внешностью, но и те, что влияют на здоровье человека. В частности, речь идет о:

  • генах, связанных с рыжими волосами и светлой кожей
  • вариантах, влияющих на усвоение витамина D
  • генетической предрасположенности к целиакии
  • а также вариантах, снижающих риск диабета, облысения и ревматоидного артрита

Исследователи отмечают, что речь идет о положительном естественном отборе — процессе, при котором более «выгодные» генетические признаки чаще передаются следующим поколениям.

Почему рыжие волосы могут получить преимущество

Отдельное внимание ученые уделили гену MC1R, который отвечает за рыжий цвет волос. По одной из гипотез, этот ген мог давать эволюционное преимущество в условиях недостатка солнечного света, поскольку способствует более эффективному синтезу витамина D.

Именно поэтому, как предполагают авторы работы, около 4000 лет назад частота этого генетического варианта начала расти в европейских популяциях.

Возможное будущее: станет ли мир «рыжим»

По оценкам исследователей, распространённость гена MC1R продолжает увеличиваться. В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что рыжий цвет волос станет встречаться значительно чаще, чем сегодня.

При этом ученые подчеркивают: речь не идет о мгновенной или гарантированной смене внешнего облика человечества, а о длительном эволюционном процессе, который занимает тысячи лет и зависит от множества факторов.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь