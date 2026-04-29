Минобороны России изменило парад Победы на Красной площади 9 Мая

Парад Победы на Красной площади в Москве в 2026 году пройдет с заметными изменениями — в Минобороны РФ сообщили об отказе от ряда традиционных элементов мероприятия, сообщает Lada.kz.

Без техники и учебных колонн

Военный парад, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году пройдет без участия колонны военной техники. Об этом официально заявили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в шествии не будут задействованы воспитанники суворовских военных училищ, нахимовского училища, а также кадетских корпусов. Как пояснили в ведомстве, такие изменения связаны с текущей оперативной обстановкой.

Таким образом, программа одного из ключевых государственных мероприятий будет сокращена по сравнению с традиционным форматом.

Подготовка к параду уже началась

Несмотря на изменения в сценарии, подготовка к празднованию в столице России идет полным ходом. Еще 22 апреля на Красной площади начался монтаж трибун для гостей, а также установка декоративных конструкций.

Ожидается, что основные организационные работы будут завершены в ближайшие дни, чтобы обеспечить проведение мероприятия на должном уровне.

Гости и международное участие

Список иностранных гостей, приглашенных на празднование 9 Мая, пока не раскрывается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль объявит его после получения официальных подтверждений.

При этом в Москве рассчитывают принять представителей дружественных государств, что подчеркивает международный характер памятной даты.

Репетиция перед главным событием

Генеральная репетиция парада традиционно пройдет за два дня до праздника — 7 мая. Именно тогда будет отработан обновленный формат мероприятия с учетом всех внесенных изменений.

Несмотря на сокращение программы, власти подчеркивают, что парад сохранит свою символическую значимость и останется центральным событием Дня Победы.